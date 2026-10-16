Зарубежные АЗС Лукойла получили разрешение Минфина США до апреля 2027 года

Российская АЗС «Лукойл». Фото: российские СМИ

Министерство финансов США отложило введение полных ограничений в отношении иностранных активов "Лукойла". Согласно решению OFAC, автозаправочные станции российского гиганта за пределами РФ и его четыре дочерние компании в Болгарии еще смогут легально продолжать коммерческую деятельность как минимум до 24 апреля 2027 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

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США сделали исключение из санкций и продлили разрешение на работу российской АЗС

Вашингтон пересмотрел сроки действия санкционных исключений для бизнеса, связанного с нефтяным сектором государства-агрессора. Зарубежная сеть автозаправочных станций российской корпорации "Лукойл", а также целый ряд её бизнес-структур на территории Болгарии получили возможность функционировать в рамках действующего правового поля США до 24 апреля 2027 года. Об этом официально сообщило Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов (OFAC).

Ранее первоначальный срок действия регуляторных послаблений для зарубежной инфраструктуры компании должен был истечь 29 октября 2026 года, однако теперь работу розничной сети и части активов выведут из-под немедленных запретов еще на дополнительный период.

Действующее постановление американского ведомства охватывает все коммерческие и транзакционные операции на автозаправочных станциях «Лукойла», расположенных за пределами Российской Федерации. Отдельно регулятор защитил от непосредственной блокировки четыре болгарских подразделения корпорации, среди которых компании "Lukoil Bulgaria", "Lukoil Neftohim Burgas", а также предприятия специализированного направления "Lukoil Aviation Bulgaria" и "Lukoil Bulgaria Bunker".

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Новини.LIVE сообщали, что сам пакет жестких санкций против флагманов российской добычи "Лукойла" и "Роснефти" — Соединенные Штаты ввели в октябре 2025 года. Тогда Вашингтон обосновал этот шаг намерением сократить доходы топливно-энергетического комплекса Москвы, которые Кремль напрямую использует для боевых действий против Украины.

По итогам 2025 года российский нефтяной гигант "Роснефть" зафиксировал падение прибыли на 73% до 293 миллиардов рублей (около 3,6 миллиарда долларов). На фоне санкционного давления со стороны США уже 7 января 2026 года американские компании начали подготовку к одной из крупнейших сделок на мировом рынке, которая предусматривала.

Между тем, 15 октября, президент США Дональд Трамп публично раскритиковал удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам, заявив, что они стимулируют рост цен на нефть и угрожают мировым поставкам дизельного топлива, необходимого, в частности, и Соединенным Штатам.

В то же время Владимир Зеленский предположил, что предстоящие переговоры между главой Белого дома и Владимиром Путиным могут непосредственно касаться новых договоренностей в энергетической сфере, в частности относительно транзита или поставок российского газа.