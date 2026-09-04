Флеш дав прогноз та рекомендації підготовки до зими

Сергій Бескрестнов. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Майбутня зима в Україні може бути складною через нові російські удари по енергетичній інфраструктурі. Водночас тотального дефіциту продуктів чи пального не очікується. Українцям радять уже зараз подбати про резервні джерела живлення та невеликий запас пального. Столичну владу закликають вже готуватись до майбутній атак і не чекати опалювального сезону.

Про це в інтерв’ю DOU заявив радник президента Сергій Бескрестнов, відомий як "Флеш" передає Новини.LIVE.

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Зимою Росія продовжить бити по енергетиці

В інтерв'ю радник Володимира Зеленського зазначив, що точно передбачити масштаби майбутніх російських атак неможливо. Він додав, що лише сама Росія знає, які саме удари планує завдати. Водночас він наголосив, що атаки на українську енергетику продовжаться. І що українцям варто до цього готуватись.

"Флеш" зазначив, що основну небезпеку становлять балістичні ракети. Адже світові партнери фізично не зможуть передати Україні достатню кількість антибалістичних ракет, а український проєкт "Фрея" поки не готовий забезпечити відповідний захист.

"Ніхто, крім самих росіян, не знає, якими саме будуть їхні удари балістикою і які в них плани. А фантазувати можна про що завгодно. Але точно знаємо одне: росіяни атакуватимуть енергетику. Так було щороку, і цей рік не стане винятком. Ми знаємо це напевно, бо їхнє Міністерство оборони саме офіційно анонсувало початок атак на енергетику України. Історія з балістикою небезпечна. Партнери фізично не зможуть надати нам потрібну кількість антибалістичних ракет. А наш проєкт "Фрея" ще не готовий, щоб дати нам антибалістичний захист. Ця зима буде для нас особливо важкою", — наголосив "Флеш" в інтерв'ю.

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Українська енергетична інфраструктура вже частково захищена від ударів дронами. Зокрема, на підстанціях біля трансформаторів облаштували залізобетонні укриття. Проте балістичні удари становлять особливу небезпеку. Сергій Бескрестнов звернув увагу на столицю, вона може бути особливо вразлива, адже значною мірою залежить від теплоелектроцентралей.

"Інфраструктура більш-менш захищена від влучань шахедів — ми побудували залізобетонні укриття на підстанціях біля трансформаторів. Але балістика — це не шахед. Це 500 кілограмів бойової частини, це "Циркони". Росіяни знають усі наші мережі — де що розташоване. Київ живе на паровому опаленні, це залежність від ТЕЦ, і росіяни це теж знають. А наші ТЕЦ після минулої зими не знати, у якому стані", — заявив радник Президента.

Дефіциту продуктів та пального не очікують

Попри складний прогноз щодо енергетики, Сергій Бескрестнов закликав українців не піддаватися паніці та не скуповувати продукти у великих кількостях.

На його думку, тотального дефіциту їжі не буде, оскільки український ринок тісно пов’язаний із європейським. Навіть у разі проблем із виробництвом окремих товарів їх можна буде компенсувати імпортом. Не очікується і масштабного дефіциту пального, після можливих атак на АЗС можуть виникати черги через різке зростання попиту. Водночас радник президента знову зробив акцент на можливих проблемах з енергетикою в Україні.

"Зима буде важкою, але не в плані їжі чи пального. З цим усе буде гаразд, голоду не буде. Люди зараз масово скуповують товари, піддаючись паніці, але наш ринок тісно повʼязаний із Європою. Якщо забракне якогось товару, Європа нас ним завалить. Так, можуть виникнути локальні проблеми з окремими товарними групами, якщо Росія зруйнує якесь конкретне виробництво. Але тотального дефіциту не буде. А ось удари по енергетиці — будуть", — сказав Сергій Бескрестнов.

Рекомендації "Флеша" щодо зими

Радник президента закликав українців не відкладати підготовку до можливих відключень електроенергії. Зокрема, він радить придбати:

генератори павербанки

зарядні станції

гібридні інвертори з акумуляторами

На його думку, краще придбати таке обладнання зараз, поки є час і ціни ще не зросли через ажіотажний попит.

"Усе це можна замовити з Китаю й почекати кілька тижнів на доставку з AliExpress, а не робити це потім у поспіху. У кого є кошти — гібридні інвертори з акумуляторами. І варто мати запас пального, щоб не стояти в чергах на заправках у перший день, коли щось трапиться", — відповів він.

Окремо Бескрестнов звернув увагу на готовність багатоповерхівок до тривалих перебоїв з електроенергією. "Флеш" закликав столичну владу не чекати початку опалювального сезону та вже зараз посилювати підготовку до можливих атак. Адже Росія може спробувати використати удари по Києву для створення соціального колапсу взимку. Серед можливих заходів Сергій Бескрестнов назвав додаткове буріння артезіанських свердловин для забезпечення міста водою, а також будівництво стаціонарних пунктів обігріву з генераторами.

"Сподіваюся, що влада Києва це розуміє й зараз щось робить у цьому напрямку. Удари по столиці викликають найбільший резонанс, тож росіяни намагатимуться взимку створити тут соціальний колапс. Можливо, потрібно додатково бурити артезіанські свердловини, щоб забезпечити воду. Потрібно будувати стаціонарні пункти обігріву на вулицях — і це мають бути не намети, а щось серйозніше, з генераторами. Це слід робити вже зараз, поки є час", — наголосив Бескрестнов.

Ми писали, що енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв поділився своїми прогнозами щодо цієї зими, на його думку, за базовим сценарієм на майбутню зиму, температура в оселях українців може опускатися приблизно до +10 °C. Він закликав громадян заздалегідь підготувати альтернативні способи обігріву житла.

Також Новини.LIVE інформували, що в ефірі Ранок.LIVE він наголосив, що будинки понад дев’ять поверхів узимку ризикують залишитися без опалення за відсутності резервного живлення для насосів. Якщо насосні системи не працюватимуть, теплоносій може не дійти до квартир на верхніх поверхах.