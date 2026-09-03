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Головна Новини дня Експерт: взимку в квартирах може бути 10 градусів тепла

Експерт: взимку в квартирах може бути 10 градусів тепла

Ua ru
3 вересня 2026 08:18
Узимку в квартирах може бути 10 градусів тепла - фахівець
Зима в Україні. Фото: Аліна Смутко/daycom.com.ua

Середньозважений сценарій на майбутню зиму передбачає зниження температури в українських квартирах приблизно до 10 градусів тепла. Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв закликав громадян заздалегідь підготувати альтернативні способи обігріву житла та розраховувати на помірковано песимістичний розвиток ситуації.

Про це він заявив 2 вересня, в ефірі Ранок.LIVE.

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Якою може бути температура в квартирах

Експерт Станіслав Ігнатьєв сказав в прямому ефірі, що українцям варто готуватися до складної ситуації під час опалювального сезону. Середньозважений прогноз фахівця передбачає, що в окремих випадках температура в оселях може опускатися до 10 градусів тепла.

Водночас фахівець з енергетики радить не чекати настання холодів, а завчасно подбати про додаткові джерела тепла. Йдеться, зокрема, про альтернативні засоби обігріву, які можуть стати у пригоді в разі перебоїв із постачанням електроенергії або тепла.

Станіслав Ігнатьєв зазначив, що подібні виклики українці вже проходили під час попередніх зим. Тоді люди використовували зарядні станції, теплові гармати та теплий одяг, щоб підтримувати комфортну температуру в оселях.

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Експерт зазначив, що досвід минулих холодних періодів показує, що до можливих труднощів можна підготуватися заздалегідь. Водночас фахівець закликав не створювати штучного ажіотажу навколо ситуації.

Новини.LIVE писали, що в цьому ж прямому ефірі Станіслав Ігнатьєв заявив, що висотні будинки, розташовані вище дев’ятого поверху, взимку можуть зіткнутися з перебоями в опаленні за відсутності резервного живлення для насосних груп. Якщо насоси не працюватимуть, теплоносій може не доходити до квартир на верхніх поверхах.

Також ми інформували, що очільник ОП Кирило Буданов заявив, що підготовка до нового опалювального сезону вже ведеться, хоча, за окремими напрямками роботи не встигають за запланованим графіком. Він також розповів про відновлення енергетичної інфраструктури в регіонах. Відповідні роботи тривають у посиленому режимі, а їхні результати мають стати помітними найближчим часом.

зима житло війна в Україні відключення світла холод квартира
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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