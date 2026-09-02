Опалення взимку: які висотки можуть залишитися без тепла

Мобільні Пункти незламності. Ілюстративне фото: ДСНС України

Будинки вище дев'ятого поверху можуть залишитися без тепла взимку, якщо не матимуть резервного живлення для насосних груп. Без роботи насосів теплоносій може не піднятися до квартир на верхніх поверхах. Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв пояснив, від чого залежатиме подача тепла у висотках.

Про це Станіслав Ігнатьєв розповів в ефірі Ранок.LIVE у середу, 2 вересня.

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Чому висотки можуть залишитися без тепла

За словами експерта, у п'ятиповерхових і дев'ятиповерхових будинках теплоносій має потрапляти до квартир. Натомість у вищих будинках для його подачі необхідна робота насосної групи.

Ігнатьєв зазначив, що сам живе у 24-поверховому будинку, куди теплоносій може не потрапити, якщо насосне обладнання не працюватиме. Тому, за його словами, у зоні ризику перебувають мешканці висоток, які не мають резервного живлення для насосних груп.

Експерт також пояснив, що зона відповідальності теплокомуненерго закінчується на межі балансової належності — там, де на вході в будинок встановлений лічильник. Далі за відповідне обладнання відповідає керуюча компанія або ОСББ.

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Водночас Ігнатьєв наголосив, що котельне обладнання після пошкоджень можна відновити достатньо швидко. Проте навіть після відновлення теплопостачання необхідно забезпечити подачу теплоносія до квартир.

"Які б пошкодження не були (через атаки РФ, — ред.), котельне обладнання відновлюється достатньо швидко. Тут толкові зварники, запас аварійний сформований, і він в безпечному місці знаходиться. Це все буде зроблено достатньо швидко, і теплопостачання буде. Але головне – теплоносій, щоб потім потрапив у вашу квартиру", — пояснив енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо підготовки до опалювального сезону 2026–2027 років. Місцева влада спільно з ОСББ, управителями та житловими кооперативами має забезпечити багатоквартирні будинки резервним живленням для роботи систем життєзабезпечення. Також області та Київ повинні збільшити обсяг резервного живлення на 20%, а місцева влада — створити запас пального щонайменше на два тижні.

Новини.LIVE також писали, що Кирило Буданов заявив, що Україна зможе пройти наступний опалювальний сезон, хоча він буде непростим. За його словами, підготовка до зими триває, однак за деякими напрямками є відставання від запланованих темпів. Водночас в Офісі президента очікують на реалізацію нового енергетичного проєкту та продовження відновлення енергетичної інфраструктури в регіонах.