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Главная Новости дня Эксперт: дома выше 9 этажей могут остаться без отопления зимой

Эксперт: дома выше 9 этажей могут остаться без отопления зимой

Ua ru
2 сентября 2026 22:14
Эксклюзив
Отопление зимой: какие высотные здания могут остаться без тепла
Мобильные пункты стойкости. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Дома выше девятого этажа могут остаться без отопления зимой, если у них не будет резервного питания для насосных групп. Без работы насосов теплоноситель может не подняться в квартиры на верхних этажах. Энергетический эксперт Станислав Игнатьев объяснил, от чего будет зависеть подача тепла в высотных зданиях.

Об этом Станислав Игнатьев рассказал в эфире программы Ранок.LIVE в среду, 2 сентября.

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Почему высотные дома могут остаться без тепла

По словам эксперта, в пяти- и девятиэтажных домах теплоноситель должен поступать в квартиры. Зато в более высоких домах для его подачи необходима работа насосной группы.

Игнатьев отметил, что сам живет в 24-этажном доме, куда теплоноситель может не поступить, если насосное оборудование не будет работать. Поэтому, по его словам, в зоне риска находятся жильцы высотных домов, не имеющие резервного питания для насосных групп.

Эксперт также пояснил, что зона ответственности теплокоммунэнерго заканчивается на границе балансовой принадлежности — там, где на входе в дом установлен счетчик. Далее за соответствующее оборудование отвечает управляющая компания или ОСМД.

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В то же время Игнатьев подчеркнул, что котельное оборудование после повреждений можно восстановить достаточно быстро. Однако даже после возобновления теплоснабжения необходимо обеспечить подачу теплоносителя в квартиры.

"Какими бы ни были повреждения (из-за атак РФ, — ред.), котельное оборудование восстанавливается достаточно быстро. Здесь работают опытные сварщики, сформирован аварийный запас, и он находится в безопасном месте. Все это будет сделано достаточно быстро, и теплоснабжение будет. Но главное — теплоноситель, чтобы он потом попал в вашу квартиру", — пояснил энергетический эксперт Станислав Игнатьев.

Новини.LIVE сообщали, что недавно президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о подготовке к отопительному сезону 2026–2027 годов. Местные власти совместно с ОСМД, управляющими и жилищными кооперативами должны обеспечить многоквартирные дома резервным энергоснабжением для работы систем жизнеобеспечения. Также области и Киев должны увеличить объем резервного энергоснабжения на 20%, а местные власти — создать запас топлива как минимум на две недели.

Новини.LIVE также сообщали, что Кирилл Буданов заявил, что Украина сможет пережить следующий отопительный сезон, хотя он будет непростым. По его словам, подготовка к зиме продолжается, однако по некоторым направлениям наблюдается отставание от запланированных темпов. В то же время в Офисе президента ожидают реализации нового энергетического проекта и продолжения восстановления энергетической инфраструктуры в регионах.

отопительный сезон зима отопление отключения света многоэтажка резервное питание
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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