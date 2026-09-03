Зимой в квартирах может быть 10 градусов тепла — специалист

Зима в Украине. Фото: Алина Смутко/daycom.com.ua

Средневзвешенный сценарий на предстоящую зиму предполагает снижение температуры в украинских квартирах примерно до 10 градусов тепла. Энергетический эксперт Станислав Игнатьев призвал граждан заранее подготовить альтернативные способы обогрева жилья и рассчитывать на умеренно пессимистическое развитие ситуации.

Об этом он заявил 2 сентября в эфире программы Ранок.LIVE.

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Какой может быть температура в квартирах

Эксперт Станислав Игнатьев сказал в прямом эфире, что украинцам стоит готовиться к сложной ситуации в течение отопительного сезона. Средневзвешенный прогноз специалиста предполагает, что в отдельных случаях температура в домах может опускаться до 10 градусов тепла.

В то же время специалист по энергетике советует не ждать наступления холодов, а заранее позаботиться о дополнительных источниках тепла. Речь идет, в частности, об альтернативных средствах обогрева, которые могут пригодиться в случае перебоев с подачей электроэнергии или тепла.

Станислав Игнатьев отметил, что с подобными вызовами украинцы уже сталкивались в предыдущие зимы. Тогда люди использовали зарядные станции, тепловые пушки и теплую одежду, чтобы поддерживать комфортную температуру в домах.

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Эксперт отметил, что опыт прошлых холодных периодов показывает: к возможным трудностям можно подготовиться заранее. В то же время специалист призвал не создавать искусственного ажиотажа вокруг ситуации.

Новини.LIVE писали, что в этом прямом эфире Станислав Игнатьев заявил, что высотные дома, расположенные выше девятого этажа, зимой могут столкнуться с перебоями в отоплении при отсутствии резервного питания для насосных групп. Если насосы не будут работать, теплоноситель может не доходить до квартир на верхних этажах.

Также мы информировали, что глава ОП Кирилл Буданов заявил, что подготовка к новому отопительному сезону уже ведется, хотя по отдельным направлениям работы не успевают по запланированному графику. Он также рассказал о восстановлении энергетической инфраструктуры в регионах. Соответствующие работы продолжаются в усиленном режиме, а их результаты должны стать заметными в ближайшее время.