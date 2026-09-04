«Флеш» представил прогноз и рекомендации по подготовке к зиме

Сергей Бескрестнов. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Предстоящая зима в Украине может оказаться сложной из-за новых российских ударов по энергетической инфраструктуре. В то же время тотального дефицита продуктов или топлива не ожидается. Украинцам советуют уже сейчас позаботиться о резервных источниках питания и небольшом запасе топлива. Столичные власти призывают уже готовиться к предстоящим атакам и не ждать отопительного сезона.

Об этом в интервью DOU заявил советник президента Сергей Бескрестнов, известный как "Флеш", передает Новини.LIVE.

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Зимой Россия продолжит наносить удары по энергетике

В интервью советник Владимира Зеленского отметил, что точно предсказать масштабы будущих российских атак невозможно. Он добавил, что только сама Россия знает, какие именно удары планирует нанести. В то же время он подчеркнул, что атаки на украинскую энергетику продолжатся. И что украинцам стоит к этому готовиться.

"Флеш" отметил, что основную опасность представляют баллистические ракеты. Ведь мировые партнеры физически не смогут передать Украине достаточное количество противоракет, а украинский проект "Фрея" пока не готов обеспечить соответствующую защиту.

"Никто, кроме самих россиян, не знает, какими именно будут их удары баллистическими ракетами и какие у них планы. А фантазировать можно о чём угодно. Но точно знаем одно: россияне будут атаковать энергетику. Так было каждый год, и этот год не станет исключением. Мы знаем это наверняка, потому что их Министерство обороны именно официально объявило о начале атак на энергетику Украины. Ситуация с баллистическими ракетами опасна. Партнеры физически не смогут предоставить нам необходимое количество противоракетных ракет. А наш проект "Фрейя" ещё не готов, чтобы обеспечить нам противоракетную защиту. Эта зима будет для нас особенно тяжёлой», — подчеркнул "Флеш" в интервью.

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Украинская энергетическая инфраструктура уже частично защищена от ударов дронов. В частности, на подстанциях возле трансформаторов обустроили железобетонные укрытия. Однако баллистические удары представляют особую опасность. Сергей Бескрестнов обратил внимание на столицу: она может быть особенно уязвима, ведь в значительной степени зависит от теплоэлектроцентралей.

"Инфраструктура более или менее защищена от попаданий шахидов — мы построили железобетонные укрытия на подстанциях возле трансформаторов. Но баллистика — это не шахид. Это 500 килограммов боевой части, это "Цирконы". Россияне знают все наши сети — где что расположено. Киев живет за счет парового отопления, это зависимость от ТЭЦ, и россияне это тоже знают. А наши ТЭЦ после прошлой зимы — неизвестно, в каком состоянии", — заявил советник Президента.

Дефицита продуктов и топлива не ожидается

Несмотря на сложный прогноз по энергетике, Сергей Бескрестнов призвал украинцев не поддаваться панике и не скупать продукты в больших количествах.

По его мнению, тотального дефицита продуктов не будет, поскольку украинский рынок тесно связан с европейским. Даже в случае проблем с производством отдельных товаров их можно будет компенсировать импортом. Не ожидается и масштабного дефицита топлива, однако после возможных атак на АЗС могут возникать очереди из-за резкого роста спроса. В то же время советник президента вновь сделал акцент на возможных проблемах с энергетикой в Украине.

"Зима будет тяжелой, но не в плане еды или топлива. С этим всё будет в порядке, голода не будет. Люди сейчас массово скупают товары, поддаваясь панике, но наш рынок тесно связан с Европой. Если не хватит какого-то товара, Европа нас им завалит. Да, могут возникнуть локальные проблемы с отдельными товарными группами, если Россия разрушит какое-то конкретное производство. Но тотального дефицита не будет. А вот удары по энергетике — будут", — сказал Сергей Бескрестнов.

Рекомендации "Флеша" на зиму

Советник президента призвал украинцев не откладывать подготовку к возможным отключениям электроэнергии. В частности, он советует приобрести:

генераторы, powerbankи

зарядные станции

гибридные инверторы с аккумуляторами

По его мнению, лучше приобрести такое оборудование сейчас, пока есть время и цены еще не выросли из-за ажиотажного спроса.

"Все это можно заказать из Китая и подождать несколько недель на доставку с AliExpress, а не делать это потом в спешке. У кого есть средства — гибридные инверторы с аккумуляторами. И стоит иметь запас топлива, чтобы не стоять в очередях на заправках в первый день, когда что-то случится", — ответил он.

Отдельно Бескрестнов обратил внимание наготовность многоэтажек к длительным перебоям с электроэнергией. "Флеш" также призвал столичные власти не ждать начала отопительного сезона и уже сейчас активизировать подготовку к возможным атакам. Ведь Россия может попытаться использовать удары по Киеву для создания социального коллапса зимой. Среди возможных мер Сергей Бескрестнов назвал дополнительное бурение артезианских скважин для обеспечения города водой, а также строительство стационарных пунктов обогрева с генераторами.

"Надеюсь, что власти Киева это понимают и сейчас что-то делают в этом направлении. Удары по столице вызывают наибольший резонанс, поэтому россияне будут пытаться зимой создать здесь социальный коллапс. Возможно, нужно дополнительно бурить артезианские скважины, чтобы обеспечить водоснабжение. Нужно строить стационарные пункты обогрева на улицах — и это должны быть не палатки, а что-то более серьезное, с генераторами. Это следует делать уже сейчас, пока есть время", — подчеркнул Бескрестнов.

Мы писали, что энергетический эксперт Станислав Игнатьев поделился своими прогнозами относительно этой зимы: по его мнению, согласно базовому сценарию на предстоящую зиму, температура в домах украинцев может опускаться примерно до +10 °C. Он призвал граждан заранее подготовить альтернативные способы обогрева жилья.

Также Новини.LIVE сообщали, что в эфире Ранок.LIVE он подчеркнул, что дома выше девяти этажей зимой рискуют остаться без отопления при отсутствии резервного питания для насосов. Если насосные системы не будут работать, теплоноситель может не дойти до квартир на верхних этажах.