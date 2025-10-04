Атака на вокзал у Шостці — скільки постраждалих

Наслідки атаки РФ на залізничний вокзал у Шостці 4 жовтня 2025 року. Фото: Андрій Сибіга/X

У суботу, 4 жовтня, російські окупанти завдали удару по залізничному вокзалу у Шостці Сумської області. Внаслідок ворожої атаки вже відомо про щонайменше 30 постраждалих.

Про це інформує Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко в Telegram.

Реклама

Читайте також:

Наслідки удару РФ по вокзалу на Сумщині. Фото: ДСНС

Удар РФ по вокзалу у Шостці — скільки людей постраждало

Сьогодні, 4 жовтня, російські війська здійснили подвійний прицільний удар по залізничному вокзалу та пасажирських потягах в Шостці Сумської області.

За даними Свириденко, внаслідок ворожого обстрілу близько 30 людей поранені.

Водночас у Міністерстві внутрішніх справ України повідомляють про сімох постраждалих, серед яких троє дітей.

"Сумщина. Постраждали 7 людей, серед них 3 дітей, унаслідок російського удару по залізничному вокзалу у Шостинській громаді.

Зайнявся один із пасажирських вагонів. Під час ліквідації пожежі рятувальники потрапили під повторний обстріл, однак, на щастя, ніхто з них не постраждав. Попри небезпеку, пожежу вдалося повністю ліквідувати", — повідомили у МВС.

Рятувальники ліквідовують наслідки удару РФ по вокзалу на Сумщині. Фото: ДСНС

За словами прем'єрки, наразі на місці працюють рятувальники, медики та залізничники — вони допомагають постраждалим і оцінюють масштаби руйнувань.

"Ворог продовжує тактику ударів по залізниці — цивільна інфраструктура, велике скупчення людей, про що добре відомо ворогу. Це був черговий жорсткий і цинічний терористичний акт. І світ не має права це ігнорувати.

Україні потрібно більше систем ППО, жорсткіші санкції проти Росії та рішучі дії партнерів. Тільки це може зупинити російський терор та зберегти життя людей", — наголосила очільниця уряду.

Наслідки удару РФ по вокзалу на Сумщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар російських військ по залізничному вокзалу у Шостці та показав відео наслідків.

Водночас на обстріл пасажирських потягів у Шостці Сумської області жорстко відреагував й очільник МЗС України Андрій Сибіга.

А в Укрзалізниці розповіли подробиці про наслідки удару РФ по залізничному вокзалу у Шостці та про стан постраждалих.