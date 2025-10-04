Атака на вокзал у Шостці — скільки постраждалих

Удар РФ по залізниці у Шостці — відома кількість постраждалих
У суботу, 4 жовтня, російські окупанти завдали удару по залізничному вокзалу у Шостці Сумської області. Внаслідок ворожої атаки вже відомо про щонайменше 30 постраждалих.
Про це інформує Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко в Telegram.
Удар РФ по вокзалу у Шостці — скільки людей постраждало
Сьогодні, 4 жовтня, російські війська здійснили подвійний прицільний удар по залізничному вокзалу та пасажирських потягах в Шостці Сумської області.
За даними Свириденко, внаслідок ворожого обстрілу близько 30 людей поранені.
Водночас у Міністерстві внутрішніх справ України повідомляють про сімох постраждалих, серед яких троє дітей.
"Сумщина. Постраждали 7 людей, серед них 3 дітей, унаслідок російського удару по залізничному вокзалу у Шостинській громаді.
Зайнявся один із пасажирських вагонів. Під час ліквідації пожежі рятувальники потрапили під повторний обстріл, однак, на щастя, ніхто з них не постраждав. Попри небезпеку, пожежу вдалося повністю ліквідувати", — повідомили у МВС.
За словами прем'єрки, наразі на місці працюють рятувальники, медики та залізничники — вони допомагають постраждалим і оцінюють масштаби руйнувань.
"Ворог продовжує тактику ударів по залізниці — цивільна інфраструктура, велике скупчення людей, про що добре відомо ворогу. Це був черговий жорсткий і цинічний терористичний акт. І світ не має права це ігнорувати.
Україні потрібно більше систем ППО, жорсткіші санкції проти Росії та рішучі дії партнерів. Тільки це може зупинити російський терор та зберегти життя людей", — наголосила очільниця уряду.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар російських військ по залізничному вокзалу у Шостці та показав відео наслідків.
Водночас на обстріл пасажирських потягів у Шостці Сумської області жорстко відреагував й очільник МЗС України Андрій Сибіга.
А в Укрзалізниці розповіли подробиці про наслідки удару РФ по залізничному вокзалу у Шостці та про стан постраждалих.
Читайте Новини.LIVE!