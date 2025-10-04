Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Удар РФ по залізниці у Шостці — відома кількість постраждалих

Удар РФ по залізниці у Шостці — відома кількість постраждалих

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 16:45
Атака на вокзал у Шостці — скільки постраждалих
Наслідки атаки РФ на залізничний вокзал у Шостці 4 жовтня 2025 року. Фото: Андрій Сибіга/X

У суботу, 4 жовтня, російські окупанти завдали удару по залізничному вокзалу у Шостці Сумської області. Внаслідок ворожої атаки вже відомо про щонайменше 30 постраждалих.

Про це інформує Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко в Telegram.

Реклама
Читайте також:
Атака РФ на Сумщину
Наслідки удару РФ по вокзалу на Сумщині. Фото: ДСНС

Удар РФ по вокзалу у Шостці — скільки людей постраждало 

Сьогодні, 4 жовтня, російські війська здійснили подвійний прицільний удар по залізничному вокзалу та пасажирських потягах в Шостці Сумської області.

За даними Свириденко, внаслідок ворожого обстрілу близько 30 людей поранені.

Водночас у Міністерстві внутрішніх справ України повідомляють про сімох постраждалих, серед яких троє дітей.

"Сумщина. Постраждали 7 людей, серед них 3 дітей, унаслідок російського удару по залізничному вокзалу у Шостинській громаді.

Зайнявся один із пасажирських вагонів. Під час ліквідації пожежі рятувальники потрапили під повторний обстріл, однак, на щастя, ніхто з них не постраждав. Попри небезпеку, пожежу вдалося повністю ліквідувати", — повідомили у МВС.

Атака РФ по вокзалу
Рятувальники ліквідовують наслідки удару РФ по вокзалу на Сумщині. Фото: ДСНС

За словами прем'єрки, наразі на місці працюють рятувальники, медики та залізничники — вони допомагають постраждалим і оцінюють масштаби руйнувань.

"Ворог продовжує тактику ударів по залізниці — цивільна інфраструктура, велике скупчення людей, про що добре відомо ворогу. Це був черговий жорсткий і цинічний терористичний акт. І світ не має права це ігнорувати.

Україні потрібно більше систем ППО, жорсткіші санкції проти Росії та рішучі дії партнерів. Тільки це може зупинити російський терор та зберегти життя людей", — наголосила очільниця уряду.

Обстріл Сумщини
Наслідки удару РФ по вокзалу на Сумщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар російських військ по залізничному вокзалу у Шостці та показав відео наслідків.

Водночас на обстріл пасажирських потягів у Шостці Сумської області жорстко відреагував й очільник МЗС України Андрій Сибіга.

А в Укрзалізниці розповіли подробиці про наслідки удару РФ по залізничному вокзалу у Шостці та про стан постраждалих.

Сумська область обстріли війна в Україні Росія атака постраждалі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації