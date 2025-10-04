Відео
Головна Новини дня Сибіга жорстко висловився про атаку РФ на залізницю у Шостці

Сибіга жорстко висловився про атаку РФ на залізницю у Шостці

Дата публікації: 4 жовтня 2025 15:11
Сибіга відреагував на удар по залізниці у Шостці
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Сибіга/Facebook

Глава МЗС України Андрій Сибіга прокоментував удар російських окупантів по пасажирських потягах у Шостці Сумської області. Він зазначив, що це був навмисний обстріл.

Про це очільник дипломатичного відомства написав на своїй сторінці у соцмережі X у суботу, 4 жовтня.

Сибіга про удар РФ по залізниці у Шостці

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував удари Росії по пасажирських потягах у Шостці у суботу, 4 жовтня.

Сибіга зазначив, що це був навмисний обстріл.

"Це були прицільні та навмисні удари російських дронів по пасажирських потягах у Шостці, Сумська область. Не один, а два удари підряд", — зауважив глава МЗС.

Зокрема, він додав, що це одна з найжорстокіших російських тактик — так званий "подвійний удар", коли другий удар потрапляє по рятувальниках і людях, що евакуюються.

Сибіга наголосив, що російські терористи мають отримати жорстку відповідь за цей навмисний і жорстокий терор проти цивільних.

"Слів недостатньо. Потрібні нові нищівні санкції. Потрібне нове посилення підтримки України. Це можна зробити й потрібно зробити, щоб підвищити ціну цієї війни для Росії. Путін має відчути особисту небезпеку продовження цієї війни для себе та свого режиму", — підсумував міністр.

Сибіга
Скриншот повідомлення Сибіги/X

Нагадаємо, що в Укрзалізниці розповіли про наслідки атаки РФ на залізничний вокзал Шостки на Сумщині 4 жовтня.

Також ми інформували, що Зеленський прокоментував обстріл вокзалу на Сумщині та показав відео наслідків.

Андрій Сибіга Сумська область обстріли війна в Україні залізниця Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
