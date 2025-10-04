Відео
Холод як зброя — Сибіга відповів на російський удар по енергетиці

Холод як зброя — Сибіга відповів на російський удар по енергетиці

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 00:11
Росія атакує енергетику України - Сибіга відреагував
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що нічні удари по енергетичній інфраструктурі Харківської та Полтавської областей стали найбільшим за час повномасштабної війни. Він закликав світову спільноту до рішучих дій.

Про це міністр написав у соцмережі Х у п'ятницю, 3 жовтня.

Сибіга відповів на російський удар по енергетиці - фото 1
Пост Сибіги. Фото: скриншот

Росія атакує енергетику України

Голова МЗС України зазначив, що нічний обстріл російськими військами стався на тлі похолодання в країні. 

"Росія знову намагається використати холод як зброю у своїй геноцидній війні проти українського народу. Цей злочин підпадає під статтю II (c) Конвенції про геноцид. Ми закликаємо міжнародну спільноту діяти рішуче", — написав Сибіга.

Глава МЗС наголосив, що Україні необхідні посилені засоби протиповітряної оборони для захисту енергомережі, а також далекобійні системи, здатні знищувати "російські засоби терору".

"Ми також потребуємо негайної енергетичної допомоги, включаючи додаткові обсяги енергоресурсів, щоб допомогти Україні пережити четверту зиму воєнного часу в умовах повномасштабної агресії Росії", — написав Сибіга.

Міністр додав, що перш за все, настав час створити "спільний європейський повітряний щит" за допомогою спільних зусиль України та європейських партнерів. 

"Жодна країна не повинна самостійно протистояти російським дронам і ракетам, і ми можемо забезпечити спільний захист, якщо об’єднаємо сили", — підкреслив він.

Нагадаємо, що перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов повідомив про наслідки російських обстрілів для української енергосистеми. За його словами, через удари деякі регіони залишилися без електропостачання, і наразі триває робота над відновленням подачі енергії для постраждалих споживачів.

До цього стало відомо, що російські війська не припиняють атаки на Сумську та Донецьку області, завдаючи ударів по енергетичних об’єктах. Внаслідок обстрілів частина населених пунктів залишилася знеструмленою.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
