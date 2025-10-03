Російські обстрілі енергетики України — де найскладніша ситуація

Чоловік ремонтує мережу. Фото: ДТЕК

Перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов розповів про ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів. За його словами, внаслідок ударів є знеструмлені споживачі в декількох регіонах.

Про це Артем Некрасов розповів в ефірі Вечір.LIVE у пʼятницю, 3 жовтня.

Удари Росії по енергетиці України

"Найскладнішою залишається ситуація в Сумській, Чернігівській та Полтавській областях, де пошкодження на енергообʼєктах найсуттєвіші. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи", — каже Некрасов.

За його словами, енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів та скасувати графіки погодинних відключень, що були вимушено запроваджені в "Чернігівобленерго" після ударів.

Некрасов зауважив, що головним викликом для енергосистеми України залишаються російські атаки.

"Спеціалісти енергетичних компаній разом з представниками органів державної влади постійно опрацьовують різні сценарії розвитку подій. Ми, на жаль, розуміємо, що ця ситуація з ударами може продовжуватися і ми прикладемо максимум зусиль, щоб українці були зі світлом і теплом", — наголосив він.

За його словами, найбільш складна ситуація у Чернігівській області, де після обстрілів тривають роботи з відновлення мережі. Відомо, що частину абонентів вже заживили.

Нагадаємо, у Сумській та Донецькій областях зафіксовано пошкодження обʼєктів енергетичної інфраструктури через російські атаки.

А премʼєр-міністр Юлія Свириденко заявила, що загарбники намагаються зірвати опалювальний сезон.