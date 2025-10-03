Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Удары по энергетике — в каких областях самая сложная ситуация

Удары по энергетике — в каких областях самая сложная ситуация

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 22:44
Российские обстрелы энергетики Украины — где самая сложная ситуация
Мужчина ремонтирует сеть. Фото: ДТЭК

Первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов рассказал о ситуации в энергосистеме после российских обстрелов. По его словам, в результате ударов есть обесточенные потребители в нескольких регионах.

Об этом Артем Некрасов рассказал в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 3 октября.

Реклама
Читайте также:

Удары России по энергетике Украины

"Самой сложной остается ситуация в Сумской, Черниговской и Полтавской областях, где повреждения на энергообъектах самые существенные. Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы", — говорит Некрасов.

По его словам, энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее заживить всех потребителей и отменить графики почасовых отключений, которые были вынужденно введены в "Черниговоблэнерго" после ударов.

Некрасов отметил, что главным вызовом для энергосистемы Украины остаются российские атаки.

"Специалисты энергетических компаний вместе с представителями органов государственной власти постоянно прорабатывают различные сценарии развития событий. Мы, к сожалению, понимаем, что эта ситуация с ударами может продолжаться и мы приложим максимум усилий, чтобы украинцы были со светом и теплом", — подчеркнул он.

По его словам, наиболее сложная ситуация в Черниговской области, где после обстрелов продолжаются работы по восстановлению сети. Известно, что часть абонентов уже запитали.

Напомним, в Сумской и Донецкой областях зафиксировано повреждение объектов энергетической инфраструктуры из-за российских атак.

А премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что захватчики пытаются сорвать отопительный сезон.

война Украина обстрелы энергосистема энергетика
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации