Российские обстрелы энергетики Украины — где самая сложная ситуация

Первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов рассказал о ситуации в энергосистеме после российских обстрелов. По его словам, в результате ударов есть обесточенные потребители в нескольких регионах.

Об этом Артем Некрасов рассказал в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 3 октября.

Удары России по энергетике Украины

"Самой сложной остается ситуация в Сумской, Черниговской и Полтавской областях, где повреждения на энергообъектах самые существенные. Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы", — говорит Некрасов.

По его словам, энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее заживить всех потребителей и отменить графики почасовых отключений, которые были вынужденно введены в "Черниговоблэнерго" после ударов.

Некрасов отметил, что главным вызовом для энергосистемы Украины остаются российские атаки.

"Специалисты энергетических компаний вместе с представителями органов государственной власти постоянно прорабатывают различные сценарии развития событий. Мы, к сожалению, понимаем, что эта ситуация с ударами может продолжаться и мы приложим максимум усилий, чтобы украинцы были со светом и теплом", — подчеркнул он.

По его словам, наиболее сложная ситуация в Черниговской области, где после обстрелов продолжаются работы по восстановлению сети. Известно, что часть абонентов уже запитали.

Напомним, в Сумской и Донецкой областях зафиксировано повреждение объектов энергетической инфраструктуры из-за российских атак.

А премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что захватчики пытаются сорвать отопительный сезон.