Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сумщина и Донетчина под обстрелом — люди остались без света

Сумщина и Донетчина под обстрелом — люди остались без света

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 21:01
Россия атакует энергетику в Сумской и Донецкой областях - детали
Энергетики ремонтируют электросети. Фото: ДТЭК

Российская армия продолжает обстрелы Сумщины и Донетчины, поражая объекты энергетической инфраструктуры. Из-за ударов беспилотников часть населенных пунктов осталась без света.

Об этом сообщают Сумская и Донецкая ОВА в Telegram в пятницу, 3 октября.

Реклама
Читайте также:

Россия атакует энергетику на Сумщине

Сумская ОВА вместе с правительственными структурами, НЭК "Укрэнерго", энергетическими компаниями и местными общинами координирует работы по восстановлению электроснабжения. Однако угроза новых атак и повторные обстрелы затрудняют восстановительные работы, ведь во время работ необходимо соблюдать меры безопасности, чтобы защитить энергетиков и аварийные службы.

Оперативный штаб работает в усиленном режиме для принятия соответствующих решений. Энергетики и аварийные службы прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее восстановить свет для жителей региона.

Критическая инфраструктура сейчас функционирует на резервном питании. Совместно с международными партнерами прорабатываются вопросы привлечения дополнительных источников энергоснабжения для повышения устойчивости системы. При необходимости количество пунктов несокрушимости для населения будет увеличено.

Атака на энергетику в Донецкой области

По словам главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, часть Донетчины осталась без света из-за вражеских обстрелов.

Сумщина та Донеччина під обстрілом — люди лишилися без світла - фото 1
Пост Вадима Филашкина. Фото: скриншот

"Без электроснабжения остались вся Дружковка, Константиновка и отдельные районы Краматорска. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики восстановят электроснабжение", — сообщил он.

Напомним, что 3 октября Полтавщина оказалась под масштабным ударом российских войск. В регионе прогремели сильные взрывы, а несколько объектов подверглись серьезным разрушениям. Местные жители сообщали об отсутствии электроснабжения в регионе.

А 2 октября Министерство энергетики сообщило, что самая сложная ситуация со светом из-за вражеских обстрелов наблюдается на Сумщине и Черниговщине.

Донецкая область Сумская область обстрелы война в Украине энергетика
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации