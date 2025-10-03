Россия атакует энергетику в Сумской и Донецкой областях - детали

Энергетики ремонтируют электросети. Фото: ДТЭК

Российская армия продолжает обстрелы Сумщины и Донетчины, поражая объекты энергетической инфраструктуры. Из-за ударов беспилотников часть населенных пунктов осталась без света.

Об этом сообщают Сумская и Донецкая ОВА в Telegram в пятницу, 3 октября.

Россия атакует энергетику на Сумщине

Сумская ОВА вместе с правительственными структурами, НЭК "Укрэнерго", энергетическими компаниями и местными общинами координирует работы по восстановлению электроснабжения. Однако угроза новых атак и повторные обстрелы затрудняют восстановительные работы, ведь во время работ необходимо соблюдать меры безопасности, чтобы защитить энергетиков и аварийные службы.

Оперативный штаб работает в усиленном режиме для принятия соответствующих решений. Энергетики и аварийные службы прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее восстановить свет для жителей региона.

Критическая инфраструктура сейчас функционирует на резервном питании. Совместно с международными партнерами прорабатываются вопросы привлечения дополнительных источников энергоснабжения для повышения устойчивости системы. При необходимости количество пунктов несокрушимости для населения будет увеличено.

Атака на энергетику в Донецкой области

По словам главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, часть Донетчины осталась без света из-за вражеских обстрелов.

Пост Вадима Филашкина. Фото: скриншот

"Без электроснабжения остались вся Дружковка, Константиновка и отдельные районы Краматорска. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики восстановят электроснабжение", — сообщил он.

Напомним, что 3 октября Полтавщина оказалась под масштабным ударом российских войск. В регионе прогремели сильные взрывы, а несколько объектов подверглись серьезным разрушениям. Местные жители сообщали об отсутствии электроснабжения в регионе.

А 2 октября Министерство энергетики сообщило, что самая сложная ситуация со светом из-за вражеских обстрелов наблюдается на Сумщине и Черниговщине.