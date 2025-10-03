Видео
Главная Новости дня В Полтаве из-за атаки РФ пострадала энергетическая инфраструктура

В Полтаве из-за атаки РФ пострадала энергетическая инфраструктура

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 09:09
Полтавщина подверглась массированной атаке ракетами и дронами 3 октября
Разбор конструкций. Фото иллюстративное: ГСЧС Полтавщины

В ночь на 3 октября Полтавская область подверглась массированной комбинированной атаке со стороны российских войск. В регионе раздавались мощные взрывы, известно о разрушениях на нескольких объектах.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника Полтавской областной военной администрации Владимир Когут.

Читайте также:

Россия атаковала Полтавщину дронами и ракетами 3 октября

По его словам, удары осуществлялись одновременно ракетами и ударными беспилотниками. В результате были зафиксированы попадания и падения обломков в разных районах региона.

Пострадали объекты энергетической инфраструктуры, а также зафиксированы повреждения в Полтавской громаде, где обломками повреждено частное домовладение. Несмотря на масштабы атаки, обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, российские войска вчера, 2 октября, атаковали Черниговскую и Сумскую области, в результате чего там возникли перебои с электроснабжением.

Также в нескольких областях обнародовали обновленные графики отключения электроэнергии из-за частых атак РФ на энергообъекты в Украине.

взрыв обстрелы Полтава Полтавская область энергетика
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
