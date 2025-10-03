Відео
Головна Новини дня У Полтаві через атаку РФ постраждала енергетична інфраструктура

У Полтаві через атаку РФ постраждала енергетична інфраструктура

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 09:09
Полтавщина зазнала масованої атаки ракетами та дронами 3 жовтня
Розбір конструкцій. Фото ілюстративне: ДСНС Полтавщини

В ніч проти 3 жовтня Полтавська область зазнала масованої комбінованої атаки з боку російських військ. У регіоні лунали потужні вибухи, відомо про руйнування на декількох об'єктах.

Про це повідомив тимчасово виконувач обов’язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

Читайте також:

Росія атакувала Полтавщину дронами та ракетами 3 жовтня

За його словами, удари здійснювалися одночасно ракетами та ударними безпілотниками. Внаслідок цього були зафіксовані влучання та падіння уламків у різних районах регіону.

Постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури, а також зафіксовані пошкодження у Полтавській громаді, де уламками пошкоджено приватне домоволодіння. Попри масштаби атаки, обійшлося без жертв і постраждалих.

Нагадаємо, російські війська вчора, 2 жовтня, атакували Чернігівську та Сумську області, внаслідок чого там виникли перебої з електропостачанням

Також у кількох областях оприлюднили оновлені графіки відключення електроенергії через часті атаки РФ на енергооб'єкти в Україні.

вибух обстріли Полтава Полтавська область енергетика
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
