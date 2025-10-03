Полтавщина зазнала масованої атаки ракетами та дронами 3 жовтня

Розбір конструкцій. Фото ілюстративне: ДСНС Полтавщини

В ніч проти 3 жовтня Полтавська область зазнала масованої комбінованої атаки з боку російських військ. У регіоні лунали потужні вибухи, відомо про руйнування на декількох об'єктах.

Про це повідомив тимчасово виконувач обов’язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

За його словами, удари здійснювалися одночасно ракетами та ударними безпілотниками. Внаслідок цього були зафіксовані влучання та падіння уламків у різних районах регіону.

Постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури, а також зафіксовані пошкодження у Полтавській громаді, де уламками пошкоджено приватне домоволодіння. Попри масштаби атаки, обійшлося без жертв і постраждалих.

Нагадаємо, російські війська вчора, 2 жовтня, атакували Чернігівську та Сумську області, внаслідок чого там виникли перебої з електропостачанням.

Також у кількох областях оприлюднили оновлені графіки відключення електроенергії через часті атаки РФ на енергооб'єкти в Україні.