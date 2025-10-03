Росія атакує енергетику на Сумщині та Донеччині - деталі

Енергетики ремонтують електромережі. Фото: ДТЕК

Російська армія продовжує обстріли Сумщини та Донеччини, вражаючи об’єкти енергетичної інфраструктури. Через удари безпілотників частина населених пунктів залишилася без світла.

Про це повідомляють Сумська та Донецька ОВА в Telegram у п'ятницю, 3 жовтня.

Росія атакує енергетику на Сумщині

Сумська ОВА разом із урядовими структурами, НЕК "Укренерго", енергетичними компаніями та місцевими громадами координує роботи з відновлення електропостачання. Проте загроза нових атак та повторні обстріли ускладнюють відновлювальні роботи, адже під час робіт необхідно дотримуватися заходів безпеки, щоб захистити енергетиків та аварійні служби.

Оперативний штаб працює у посиленому режимі для прийняття відповідних рішень. Енергетики та аварійні служби докладають максимум зусиль, аби якнайшвидше відновити світло для мешканців регіону.

Критична інфраструктура наразі функціонує на резервному живленні. Спільно з міжнародними партнерами опрацьовуються питання залучення додаткових джерел енергопостачання для підвищення стійкості системи. За потреби кількість пунктів незламності для населення буде збільшена.

Атака на енергетику на Донеччині

За словами голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, частина Донеччини залишилася без світла через ворожі обстріли.

Пост Вадима Філашкіна. Фото: скриншот

"Без електропостачання залишилися вся Дружківка, Костянтинівка та окремі райони Краматорська. Як тільки дозволить безпекова ситуація, енергетики відновлять електропостачання", — повідомив він.

Нагадаємо, що 3 жовтня Полтавщина опинилася під масштабним ударом російських військ. У регіоні пролунали сильні вибухи, а кілька об’єктів зазнали серйозних руйнувань. Місцеві жителі повідомляли про відсутність електропостачання у регіоні.

А 2 жовтня Міністерство енергетики повідомило, що найскладніша ситуація зі світлом через ворожі обстріли спостерігається на Сумщині та Чернігівщині.