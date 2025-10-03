Обстрел Харьковской и Полтавской областей 3 октября — Свириденко объяснила цель России

Ночной обстрел — Свириденко назвала цель оккупантов
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко прокомментировала ночной обстрел Харьковской и Полтавской областей. Она назвала цель российских оккупантов.
Об этом Юлия Свириденко сообщила в Telegram в пятницу, 3 октября.
Обстрел Харьковской и Полтавской областей 3 октября
Свириденко отметила, что этой ночью захватчики совершили крупнейшую с начала большой войны массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру в Харьковской и Полтавской областях.
Оккупанты запустили 35 ракет, среди которых и баллистические, а также 60 дронов.
К счастью, люди не пострадали. ГСЧС и работники Нафтогаза работают для ликвидации последствий.
"Россияне терроризируют гражданское население и пытаются сорвать отопительный сезон.
Спасибо всей команде Нафтогаза за смелость, постоянную работу — даже в самых сложных условиях угроз со стороны врага", — добавила Свириденко.
Напомним, глава Нафтогаза Сергей Корецкий заявил, что ночная атака оккупантов была направлена на подрыв энергетической безопасности и срыв отопительного сезона.
А в Полтавской области остановили работу нескольких объектов газодобычи в результате российской атаки.
