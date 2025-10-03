Видео
Главная Новости дня На Полтавщине остановили добычу газа из-за российской атаки

На Полтавщине остановили добычу газа из-за российской атаки

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 11:14
Россия атаковала газотранспортную инфраструктуру нескольких областей
Спасатели тушат пожар на Полтавщине. Фото: ГСЧС Полтавщины

В ночь на 3 октября российские войска совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру страны. Удары нанесли как ракетами, так и беспилотниками, в частности по объектам газотранспортной инфраструктуры в нескольких областях.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Читайте также:

Россия атаковала объекты газодобычи и газотранспортировки в Украине

На местах работают спасательные службы и энергетики. Специалисты прилагают все усилия, чтобы ликвидировать последствия атаки и как можно быстрее стабилизировать ситуацию.

Отдельно компания ДТЭК Нефтегаз подтвердила, что объекты предприятия также стали целью ночного обстрела. В результате ударов дронами и ракетами на Полтавщине была остановлена работа ряда объектов газодобычи.

Напомним, ранее в Полтавской ОГА сообщали о последствиях атак российских войск.

Также в нескольких областях обнародовали графики отключения электроэнергии и объяснили в каких случаях их будут применять.

Анастасия Постоенко
Автор:
Анастасия Постоенко
