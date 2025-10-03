Відео
Україна
Головна Новини дня На Полтавщині зупинили видобуток газу через російську атаку

На Полтавщині зупинили видобуток газу через російську атаку

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 11:14
Росія атакувала газотранспортну інфраструктуру кількох областей
Рятувальники гасять пожежу на Полтавщині. Фото: ДСНС Полтавщини

В ніч проти 3 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру країни. Ударів завдали як ракетами, так і безпілотниками, зокрема по об’єктах газотранспортної інфраструктури в кількох областях.

Про це повідомила пресслужба Міненерго. 

Читайте також:

Росія атакувала об'єкти газовидобутку та газотранспортування в Україні

На місцях працюють рятувальні служби та енергетики. Фахівці докладають усіх зусиль, аби ліквідувати наслідки атаки та якнайшвидше стабілізувати ситуацію.

Окремо компанія ДТЕК Нафтогаз підтвердила, що об’єкти підприємства також стали ціллю нічного обстрілу. Внаслідок ударів дронами та ракетами на Полтавщині було зупинено роботу низки об’єктів газовидобутку.

Нагадаємо, раніше в Полтавській ОВА повідомляли про наслідки атак російських військ.

Також в кількох областях оприлюднили графіки відключення електроенергії та пояснили, в яких випадках їх застосовуватимуть.

російські війська Міненерго обстріли Полтавська область сфера енергетики війна
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
