Обстріл Харківщини та Полтавщини 3 жовтня — Свириденко пояснила мету Росії

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко прокоментувала нічний обстріл Харківщини та Полтавщини. Вона назвала мету російських окупантів.

Про це Юлія Свириденко повідомила у Telegram у пʼятницю, 3 жовтня.

Обстріл Харківщини та Полтавщини 3 жовтня

Свириденко зауважила, що цієї ночі загарбники здійснили найбільшу з початку великої війни масовану атаку на газовидобувну інфраструктуру в Харківській та Полтавській областях.

Окупанти запустили 35 ракет, серед яких й балістичні, а також 60 дронів.

На щастя, люди не постраждали. ДСНС та працівники Нафтогазу працюють для ліквідації наслідків.

"Росіяни тероризують цивільне населення і намагаються зірвати опалювальний сезон.

Дякую всій команді Нафтогазу за сміливість, постійну роботу — навіть в найскладніших умовах загроз з боку ворога", — додала Свириденко.

Нагадаємо, очільник Нафтогазу Сергій Корецький заявив, що нічна атака окупантів була спрямована на підрив енергетичної безпеки та зрив опалювального сезону.

А у Полтавській області зупинили роботу декількох обʼєктів газовидобутку внаслідок російської атаки.