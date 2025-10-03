Відео
Нічний обстріл — Свириденко назвала мету окупантів

Нічний обстріл — Свириденко назвала мету окупантів

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 16:21
Обстріл Харківщини та Полтавщини 3 жовтня — Свириденко пояснила мету Росії
Юлія Свириденко. Фото: t.me/svyrydenkoy

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко прокоментувала нічний обстріл Харківщини та Полтавщини. Вона назвала мету російських окупантів.

Про це Юлія Свириденко повідомила у Telegram у пʼятницю, 3 жовтня.

Читайте також:

Обстріл Харківщини та Полтавщини 3 жовтня

Свириденко зауважила, що цієї ночі загарбники здійснили найбільшу з початку великої війни масовану атаку на газовидобувну інфраструктуру в Харківській та Полтавській областях.

Окупанти запустили 35 ракет, серед яких й балістичні, а також 60 дронів.

На щастя, люди не постраждали. ДСНС та працівники Нафтогазу працюють для ліквідації наслідків.

"Росіяни тероризують цивільне населення і намагаються зірвати опалювальний сезон. 
Дякую всій команді Нафтогазу за сміливість, постійну роботу — навіть в найскладніших умовах загроз з боку ворога", — додала Свириденко.

Допис Свириденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, очільник Нафтогазу Сергій Корецький заявив, що нічна атака окупантів була спрямована на підрив енергетичної безпеки та зрив опалювального сезону.

А у Полтавській області зупинили роботу декількох обʼєктів газовидобутку внаслідок російської атаки.

опалювальний сезон війна Харківська область обстріли Полтавська область Юлія Свириденко
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
