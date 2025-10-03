Обстріл Харківщини та Полтавщини 3 жовтня — Свириденко пояснила мету Росії

Нічний обстріл — Свириденко назвала мету окупантів
Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко прокоментувала нічний обстріл Харківщини та Полтавщини. Вона назвала мету російських окупантів.
Про це Юлія Свириденко повідомила у Telegram у пʼятницю, 3 жовтня.
Обстріл Харківщини та Полтавщини 3 жовтня
Свириденко зауважила, що цієї ночі загарбники здійснили найбільшу з початку великої війни масовану атаку на газовидобувну інфраструктуру в Харківській та Полтавській областях.
Окупанти запустили 35 ракет, серед яких й балістичні, а також 60 дронів.
На щастя, люди не постраждали. ДСНС та працівники Нафтогазу працюють для ліквідації наслідків.
"Росіяни тероризують цивільне населення і намагаються зірвати опалювальний сезон.
Дякую всій команді Нафтогазу за сміливість, постійну роботу — навіть в найскладніших умовах загроз з боку ворога", — додала Свириденко.
Нагадаємо, очільник Нафтогазу Сергій Корецький заявив, що нічна атака окупантів була спрямована на підрив енергетичної безпеки та зрив опалювального сезону.
А у Полтавській області зупинили роботу декількох обʼєктів газовидобутку внаслідок російської атаки.
