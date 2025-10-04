Россия атакует энергетику Украины - Сибига отреагировал

Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что ночные удары по энергетической инфраструктуре Харьковской и Полтавской областей стали крупнейшим за время полномасштабной войны. Он призвал мировое сообщество к решительным действиям.

Об этом министр написал в соцсети Х в пятницу, 3 октября.

Реклама

Читайте также:

Пост Сибиги. Фото: скриншот

Россия атакует энергетику Украины

Глава МИД Украины отметил, что ночной обстрел российскими войсками произошел на фоне похолодания в стране.

"Россия снова пытается использовать холод как оружие в своей геноцидной войне против украинского народа. Это преступление подпадает под статью II (c) Конвенции о геноциде. Мы призываем международное сообщество действовать решительно", — написал Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что Украине необходимы усиленные средства противовоздушной обороны для защиты энергосети, а также дальнобойные системы, способные уничтожать "российские средства террора".

"Мы также нуждаемся в немедленной энергетической помощи, включая дополнительные объемы энергоресурсов, чтобы помочь Украине пережить четвертую зиму военного времени в условиях полномасштабной агрессии России", — написал Сибига.

Министр добавил, что прежде всего, настало время создать "общий европейский воздушный щит" с помощью совместных усилий Украины и европейских партнеров.

"Ни одна страна не должна самостоятельно противостоять российским дронам и ракетам, и мы можем обеспечить совместную защиту, если объединим силы", — подчеркнул он.

Напомним, что первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов сообщил о последствиях российских обстрелов для украинской энергосистемы. По его словам, из-за ударов некоторые регионы остались без электроснабжения, и сейчас идет работа над восстановлением подачи энергии для пострадавших потребителей.

До этого стало известно, что российские войска не прекращают атаки на Сумскую и Донецкую области, нанося удары по энергетическим объектам. В результате обстрелов часть населенных пунктов осталась обесточенной.