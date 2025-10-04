Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Холод как оружие — Сибига ответил на удар РФ по энергетике

Холод как оружие — Сибига ответил на удар РФ по энергетике

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 00:11
Россия атакует энергетику Украины - Сибига отреагировал
Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что ночные удары по энергетической инфраструктуре Харьковской и Полтавской областей стали крупнейшим за время полномасштабной войны. Он призвал мировое сообщество к решительным действиям.

Об этом министр написал в соцсети Х в пятницу, 3 октября.

Реклама
Читайте также:
Сибіга відповів на російський удар по енергетиці - фото 1
Пост Сибиги. Фото: скриншот

Россия атакует энергетику Украины

Глава МИД Украины отметил, что ночной обстрел российскими войсками произошел на фоне похолодания в стране.

"Россия снова пытается использовать холод как оружие в своей геноцидной войне против украинского народа. Это преступление подпадает под статью II (c) Конвенции о геноциде. Мы призываем международное сообщество действовать решительно", — написал Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что Украине необходимы усиленные средства противовоздушной обороны для защиты энергосети, а также дальнобойные системы, способные уничтожать "российские средства террора".

"Мы также нуждаемся в немедленной энергетической помощи, включая дополнительные объемы энергоресурсов, чтобы помочь Украине пережить четвертую зиму военного времени в условиях полномасштабной агрессии России", — написал Сибига.

Министр добавил, что прежде всего, настало время создать "общий европейский воздушный щит" с помощью совместных усилий Украины и европейских партнеров.

"Ни одна страна не должна самостоятельно противостоять российским дронам и ракетам, и мы можем обеспечить совместную защиту, если объединим силы", — подчеркнул он.

Напомним, что первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов сообщил о последствиях российских обстрелов для украинской энергосистемы. По его словам, из-за ударов некоторые регионы остались без электроснабжения, и сейчас идет работа над восстановлением подачи энергии для пострадавших потребителей.

До этого стало известно, что российские войска не прекращают атаки на Сумскую и Донецкую области, нанося удары по энергетическим объектам. В результате обстрелов часть населенных пунктов осталась обесточенной.

МИД Андрей Сибига обстрелы сфера энергетики энергетика
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации