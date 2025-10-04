Відео
Удар по вокзалу Шостки — в Укрзалізниці розповіли про наслідки

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 14:09
Обстріл вокзалу Шостки — деталі від Укрзалізниці
Наслідки удару РФ по вокзалу на Сумщині. Фото: Укрзалізниця

У суботу, 4 жовтня, російські війська атакували залізничний вокзал Шостки Сумської області. Внаслідок ворожого обстрілу уражено два потяги, є постраждалі — серед них діти.

Про це інформує пресслужба Укрзалізниці в Telegram.

Атака РФ на вокзал Шостки
Наслідки атаки РФ на вокзал Шостки. Фото: Укрзалізниця/Telegram

Атака РФ на вокзал Шостки — деталі від Укрзалізниці

В Укрзалізниці розповіли про наслідки удару РФ по залізничному вокзалу Шостки.

За даними Укрзалізниці, внаслідок ворожої атаки вражено два потяги: приміський Терещенська — Новгород-Сіверський та Шостка — Київ.

Зазначається, що другий удар РФ по електровозу припав на момент, коли вже тривала евакуація.

"Підла атака з метою зупинити сполучення з нашими прифронтовими громадами", — наголосили в Укрзалізниці.

А також додали, що постраждалій співробітниці Укрзалізниці (касирці приміського поїзда) та постраждалим пасажирам (серед них троє дітей) надається медична допомога в лікарнях.

Раніше ми інформували, що російські війська атакували залізничний вокзал у Шосткинській громаді на Сумщині.

Також ми повідомляли, що президент Зеленський відреагував на удар РФ по вокзалу Шостки на Сумщині та показав відео наслідків.

Сумська область обстріли вокзали війна в Україні Росія постраждалі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
