Обстріл вокзалу Шостки — деталі від Укрзалізниці

Удар по вокзалу Шостки — в Укрзалізниці розповіли про наслідки
У суботу, 4 жовтня, російські війська атакували залізничний вокзал Шостки Сумської області. Внаслідок ворожого обстрілу уражено два потяги, є постраждалі — серед них діти.
Про це інформує пресслужба Укрзалізниці в Telegram.
Атака РФ на вокзал Шостки — деталі від Укрзалізниці
В Укрзалізниці розповіли про наслідки удару РФ по залізничному вокзалу Шостки.
За даними Укрзалізниці, внаслідок ворожої атаки вражено два потяги: приміський Терещенська — Новгород-Сіверський та Шостка — Київ.
Зазначається, що другий удар РФ по електровозу припав на момент, коли вже тривала евакуація.
"Підла атака з метою зупинити сполучення з нашими прифронтовими громадами", — наголосили в Укрзалізниці.
А також додали, що постраждалій співробітниці Укрзалізниці (касирці приміського поїзда) та постраждалим пасажирам (серед них троє дітей) надається медична допомога в лікарнях.
