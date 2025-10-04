Видео
Удар по вокзалу Шостки — в Укрзализныце рассказали о последствиях

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 14:09
Обстрел вокзала Шостки — детали от Укрзализныци
Последствия удара РФ по вокзалу на Сумщине. Фото: Укрзализныця

В субботу, 4 октября, российские войска атаковали железнодорожный вокзал Шостки Сумской области. В результате вражеского обстрела поражены два поезда, есть пострадавшие — среди них дети.

Об этом информирует пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

Атака РФ на вокзал Шостки
Последствия атаки РФ на вокзал Шостки. Фото: Укрзализныця/Telegram

Атака РФ на вокзал Шостки — детали от Укрзализныци

В Укрзализныце рассказали о последствиях удара РФ по железнодорожному вокзалу Шостки.

По данным Укрзализныци, в результате вражеской атаки поражены два поезда: пригородный Терещенская — Новгород-Северский и Шостка — Киев.

Отмечается, что второй удар РФ по электровозу пришелся на момент, когда уже шла эвакуация.

"Подлая атака с целью остановить сообщение с нашими прифронтовыми общинами", — отметили в Укрзализныце.

А также добавили, что пострадавшей сотруднице Укрзализныци (кассирше пригородного поезда) и пострадавшим пассажирам (среди них трое детей) оказывается медицинская помощь в больницах.

Ранее мы информировали, что российские войска атаковали железнодорожный вокзал в Шосткинской громаде на Сумщине.

Также мы сообщали, что президент Зеленский отреагировал на удар РФ по вокзалу Шостки Сумской области и показал видео последствий.

Сумская область обстрелы вокзалы война в Украине Россия пострадавшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
