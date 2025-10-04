Россияне обстреляли железнодорожный вокзал в Сумской области

Последствия атаки РФ на железнодорожный вокзал на Сумщине. Фото: Сумская ОВА

Российские оккупанты нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Шосткинской громаде Сумской области. В результате вражеской атаки пострадали пассажиры.

Об этом информирует глава Сумской ОВА Олег Григоров в субботу, 4 октября, в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Россияне обстреляли железнодорожный вокзал на Сумщине

По информации главы ОВА, российские войска атаковали железнодорожный вокзал в Шосткинской громаде.

Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре — в пассажирский поезд сообщением Шостка-Киев. Пострадали пассажиры.

Сейчас на месте работают спасатели, медики и все экстренные службы. Развертывается оперативный штаб. Людям оказывается необходимая помощь, продолжается спасательная операция.

Масштабы разрушений и количество пострадавших уточняются.

Напомним, что недавно российские захватчики совершили самую масштабную атаку по газодобывающим объектам Украины.

Также мы сообщали, что российские оккупанты в Донецкой области убили французского журналиста.