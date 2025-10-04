Россияне обстреляли железнодорожный вокзал в Сумской области

РФ атаковала железнодорожный вокзал в Сумской области — фото
Российские оккупанты нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Шосткинской громаде Сумской области. В результате вражеской атаки пострадали пассажиры.
Об этом информирует глава Сумской ОВА Олег Григоров в субботу, 4 октября, в Telegram.
Россияне обстреляли железнодорожный вокзал на Сумщине
По информации главы ОВА, российские войска атаковали железнодорожный вокзал в Шосткинской громаде.
Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре — в пассажирский поезд сообщением Шостка-Киев. Пострадали пассажиры.
Сейчас на месте работают спасатели, медики и все экстренные службы. Развертывается оперативный штаб. Людям оказывается необходимая помощь, продолжается спасательная операция.
Масштабы разрушений и количество пострадавших уточняются.
Напомним, что недавно российские захватчики совершили самую масштабную атаку по газодобывающим объектам Украины.
Также мы сообщали, что российские оккупанты в Донецкой области убили французского журналиста.
