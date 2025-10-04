Відео
Головна Новини дня РФ атакувала залізничний вокзал на Сумщині — фото

РФ атакувала залізничний вокзал на Сумщині — фото

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 12:12
Росіяни обстріляли залізничний вокзал на Сумщині
Наслідки атаки РФ на залізничний вокзал на Сумщині. Фото: Сумська ОВА

Російські окупанти завдали удару по залізничному вокзалі у Шосткинській громаді Сумської області. Внаслідок ворожої атаки постраждали пасажири.

Про це інформує очільник Сумської ОВА Олег Григоров у суботу, 4 жовтня, в Telegram.

Читайте також:

Росіяни обстріляли залізничний вокзал на Сумщині — що відомо

За інформацією очільника ОВА, російські війська атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді.

Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі — у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ. Постраждали пасажири.

Наразі на місці працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби. Розгортається оперативний штаб. Людям надається необхідна допомога, триває рятувальна операція.

Масштаби руйнувань і кількість потерпілих уточнюються.

Нагадаємо, що нещодавно російські загарбники здійснили наймасштабнішу атаку по газовидобувних об'єктах України.

Також ми повідомляли, що російські окупанти на Донеччині вбили французького журналіста.

Сумська область обстріли війна в Україні Росія атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
