Наслідки атаки РФ на залізничний вокзал на Сумщині. Фото: Сумська ОВА

Російські окупанти завдали удару по залізничному вокзалі у Шосткинській громаді Сумської області. Внаслідок ворожої атаки постраждали пасажири.

Про це інформує очільник Сумської ОВА Олег Григоров у суботу, 4 жовтня, в Telegram.

Росіяни обстріляли залізничний вокзал на Сумщині — що відомо

За інформацією очільника ОВА, російські війська атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді.

Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі — у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ. Постраждали пасажири.

Наразі на місці працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби. Розгортається оперативний штаб. Людям надається необхідна допомога, триває рятувальна операція.

Масштаби руйнувань і кількість потерпілих уточнюються.

