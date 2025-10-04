РФ атакувала залізничний вокзал на Сумщині — фото
Російські окупанти завдали удару по залізничному вокзалі у Шосткинській громаді Сумської області. Внаслідок ворожої атаки постраждали пасажири.
Про це інформує очільник Сумської ОВА Олег Григоров у суботу, 4 жовтня, в Telegram.
Росіяни обстріляли залізничний вокзал на Сумщині — що відомо
За інформацією очільника ОВА, російські війська атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді.
Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі — у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ. Постраждали пасажири.
Наразі на місці працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби. Розгортається оперативний штаб. Людям надається необхідна допомога, триває рятувальна операція.
Масштаби руйнувань і кількість потерпілих уточнюються.
