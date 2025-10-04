Видео
Главная Новости дня Зеленский отреагировал на удар по вокзалу в Сумской области

Зеленский отреагировал на удар по вокзалу в Сумской области

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 12:43
Реакция Зеленского на удар РФ по вокзалу на Сумщине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по железнодорожному вокзалу в Сумской области. По его словам, уже известно о десятках пострадавших.

Об этом глава государства сообщил в субботу, 4 октября, в Telegram.

Читайте также:

Зеленский об обстреле вокзала на Сумщине

В субботу, 4 октября, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по железнодорожному вокзалу на Сумщине. Он опубликовал видео последствий и назвал количество пострадавших.

"Жестокий российский удар беспилотником по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области. Все необходимые службы уже на месте и начали оказывать помощь людям. Выясняется вся информация о пострадавших", — проинформировал украинский лидер.

По его данным, по состоянию на 12:38 уже известно о десятках пострадавших людей. Предварительно на месте удара были и работники Укрзализныци, и пассажиры.

Зеленский отметил, что россияне не могли не знать, что бьют по гражданским.

"И это террор, который мир не имеет права игнорировать. Каждый день Россия забирает жизни людей. И только сила может заставить их это прекратить. Мы слышали решительные заявления от Европы и Америки, и уже давно пора их все воплотить в реальность. Совместно, вместе со всеми, кто не считает, что убийства и террор — это нормально. Разговоров сейчас недостаточно. Нужны сильные действия", — подчеркнул президент.

Ранее мы информировали, что российские войска обстреляли железнодорожный вокзал в Шосткинской громаде Сумской области.

Также мы сообщали, что поздно вечером 3 октября в Сумах были слышны мощные взрывы.

Владимир Зеленский Сумская область обстрелы вокзалы война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
