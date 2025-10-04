Реакція Зеленського на удар РФ по вокзалу на Сумщині

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по залізничному вокзалу на Сумщині. За його словами, вже відомо про десятки постраждалих.

Про це глава держави повідомив у суботу, 4 жовтня, в Telegram.

Реклама

Читайте також:

Зеленський про обстріл вокзалу на Сумщині

У суботу, 4 жовтня, Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по залізничному вокзалу на Сумщині. Він опублікував відео наслідків та назвав кількість постраждалих.

"Жорстокий російський удар безпілотником по залізничному вокзалу в Шостці Сумської області. Всі необхідні служби вже на місці та почали надавати допомогу людям. З’ясовується вся інформація щодо постраждалих", — поінформував український лідер.

За його даними, станом на 12:38 уже відомо про десятки постраждалих людей. Попередньо в місці удару були і працівники Укрзалізниці, і пасажири.

Зеленський зауважив, що росіяни не могли не знати, що б’ють по цивільних.

"І це терор, який світ не має права ігнорувати. Кожного дня Росія забирає життя людей. І тільки сила може примусити їх це припинити. Ми чули рішучі заяви від Європи та Америки, і вже давно час їх усі втілити в реальність. Спільно, разом з усіма, хто не вважає, що вбивства й терор — це нормально. Розмов зараз недостатньо. Потрібні сильні дії", — наголосив президент.

Раніше ми інформували, що російські війська обстріляли залізничний вокзал у Шосткинській громаді Сумської області.

Також ми повідомляли, що пізно ввечері 3 жовтня у Сумах було чути потужні вибухи.