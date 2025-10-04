Реакція Зеленського на удар РФ по вокзалу на Сумщині

Зеленський відреагував на удар по вокзалу на Сумщині
Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по залізничному вокзалу на Сумщині. За його словами, вже відомо про десятки постраждалих.
Про це глава держави повідомив у суботу, 4 жовтня, в Telegram.
Зеленський про обстріл вокзалу на Сумщині
У суботу, 4 жовтня, Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по залізничному вокзалу на Сумщині. Він опублікував відео наслідків та назвав кількість постраждалих.
"Жорстокий російський удар безпілотником по залізничному вокзалу в Шостці Сумської області. Всі необхідні служби вже на місці та почали надавати допомогу людям. З’ясовується вся інформація щодо постраждалих", — поінформував український лідер.
За його даними, станом на 12:38 уже відомо про десятки постраждалих людей. Попередньо в місці удару були і працівники Укрзалізниці, і пасажири.
Зеленський зауважив, що росіяни не могли не знати, що б’ють по цивільних.
"І це терор, який світ не має права ігнорувати. Кожного дня Росія забирає життя людей. І тільки сила може примусити їх це припинити. Ми чули рішучі заяви від Європи та Америки, і вже давно час їх усі втілити в реальність. Спільно, разом з усіма, хто не вважає, що вбивства й терор — це нормально. Розмов зараз недостатньо. Потрібні сильні дії", — наголосив президент.
Раніше ми інформували, що російські війська обстріляли залізничний вокзал у Шосткинській громаді Сумської області.
Також ми повідомляли, що пізно ввечері 3 жовтня у Сумах було чути потужні вибухи.
