Зеленський провів Ставку — головна увага енергетиці

На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача обговорювали захист енергетичних об’єктів та відновлення після нових атак. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що росіяни завдали комбінованого удару по газових об’єктах, використавши 35 ракет, із яких половину вдалося збити.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у п'ятницю, 3 жовтня.

Удари РФ по енергетиці

Обговорювали захист енергетичних об’єктів та відновлення після нових атак: Зеленський наголосив, що росіяни навмисно б’ють по газовій інфраструктурі саме напередодні зими. За його словами, у Чернігівській та Сумській областях фіксували масовані атаки дронами, а на Донеччині застосовували балістичні ракети по Краматорську, Слов’янську та Дружківці.

"Тільки в одному цьому ударі саме по газових об’єктах було 35 ракет, у тому числі балістика. Комбінований удар, лише половину ракет вдалося збити", — сказав Зеленський.

Президент подякував усім, хто швидко відновлює пошкоджені об’єкти та допомагає людям у постраждалих громадах. Він підкреслив, що ресурси для підтримки населення є, і це пряма відповідальність місцевої влади забезпечити необхідну допомогу. Також глава держави очікує більшої ефективності від військового командування, особливо у сфері протиповітряної оборони й прикриття північно-східних регіонів.

"Важливо, щоб усі люди, які потребують підтримки, – в кожній нашій громаді, – щоб необхідну підтримку отримали", — зазначив Президент.

Удари по ворожій логістиці та виробництво озброєнь

На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача Володимир Зеленський також доповів про останні операції та оборонні плани країни. Він відзначив успішні удари по ворожій логістиці та паливній інфраструктурі і подякував військам за точність виконання завдань.

Зеленський також оголосив, що тривають підготовчі роботи над проєктами спільного виробництва озброєнь із ключовими партнерами; наголосив на прагненні локалізувати виробництва в Україні та створити потужності, здатні підсилити захист повітряного простору. За його словами, обговорення цих тем відбувалися й на нещодавньому саміті Європейської політичної спільноти в Данії, де сторони шукали шляхи посилення колективної безпеки.

Крім того, президент повідомив про підготовку нових санкційних пакетів: йдеться і про продовження строків дії вже чинних обмежень, і про введення свіжих санкцій проти компаній та осіб, задіяних у виробництві для російського ВПК. Зеленський пообіцяв посилити синхронізацію українських обмежень із діями союзників, щоб тиск на Росію ставав лише інтенсивнішим.

Напередодні Дня вчителя Володимир Зеленський зустрівся з педагогами, студентами та школярами у Маріупольському державному університеті, який після 2022 року було релоковано до Києва.

Крім того, Президент України провів телефонну розмову з лідером Демократичної Республіки Конго Феліксом Чісекеді, під час якої сторони обговорили важливість досягнення миру та подальшу співпрацю між державами.