Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський провів Ставку — які рішення ухвалили

Зеленський провів Ставку — які рішення ухвалили

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 21:14
Зеленський провів Ставку — головна увага енергетиці
Володимир Зеленський. Фото: ОП Президента України

На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача обговорювали захист енергетичних об’єктів та відновлення після нових атак. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що росіяни завдали комбінованого удару по газових об’єктах, використавши 35 ракет, із яких половину вдалося збити.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у п'ятницю, 3 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Удари РФ по енергетиці

Обговорювали захист енергетичних об’єктів та відновлення після нових атак: Зеленський наголосив, що росіяни навмисно б’ють по газовій інфраструктурі саме напередодні зими. За його словами, у Чернігівській та Сумській областях фіксували масовані атаки дронами, а на Донеччині застосовували балістичні ракети по Краматорську, Слов’янську та Дружківці.

"Тільки в одному цьому ударі саме по газових об’єктах було 35 ракет, у тому числі балістика. Комбінований удар, лише половину ракет вдалося збити", — сказав Зеленський.

Президент подякував усім, хто швидко відновлює пошкоджені об’єкти та допомагає людям у постраждалих громадах. Він підкреслив, що ресурси для підтримки населення є, і це пряма відповідальність місцевої влади забезпечити необхідну допомогу. Також глава держави очікує більшої ефективності від військового командування, особливо у сфері протиповітряної оборони й прикриття північно-східних регіонів.

"Важливо, щоб усі люди, які потребують підтримки, – в кожній нашій громаді, – щоб необхідну підтримку отримали", — зазначив Президент.

Удари по ворожій логістиці та виробництво озброєнь

На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача Володимир Зеленський також доповів про останні операції та оборонні плани країни. Він відзначив успішні удари по ворожій логістиці та паливній інфраструктурі і подякував військам за точність виконання завдань.

Зеленський також оголосив, що тривають підготовчі роботи над проєктами спільного виробництва озброєнь із ключовими партнерами; наголосив на прагненні локалізувати виробництва в Україні та створити потужності, здатні підсилити захист повітряного простору. За його словами, обговорення цих тем відбувалися й на нещодавньому саміті Європейської політичної спільноти в Данії, де сторони шукали шляхи посилення колективної безпеки.

Крім того, президент повідомив про підготовку нових санкційних пакетів: йдеться і про продовження строків дії вже чинних обмежень, і про введення свіжих санкцій проти компаній та осіб, задіяних у виробництві для російського ВПК. Зеленський пообіцяв посилити синхронізацію українських обмежень із діями союзників, щоб тиск на Росію ставав лише інтенсивнішим.

Напередодні Дня вчителя Володимир Зеленський зустрівся з педагогами, студентами та школярами у Маріупольському державному університеті, який після 2022 року було релоковано до Києва.

Крім того, Президент України провів телефонну розмову з лідером Демократичної Республіки Конго Феліксом Чісекеді, під час якої сторони обговорили важливість досягнення миру та подальшу співпрацю між державами.

Володимир Зеленський сфера енергетики Ставка верховного головнокомандувача війна в Україні Росія
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації