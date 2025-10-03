Зеленський зустрівся з освітянами у Києві та вручив нагороди

Зеленський вручив нагороди. Фото: ОП Президента України

Напередодні Дня вчителя Президент України Володимир Зеленський зустрівся з учителями, викладачами, студентами та школярами. Захід відбувся у Маріупольському державному університеті, який після 2022 року був релокований до Києва.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у п'ятницю, 3 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Зустріч Зеленського з освітянами

Під час заходу Глава держави вручив державні нагороди вчителям та подякував за їхній внесок у незалежність, стійкість і розвиток країни. Він підкреслив, що саме освіта в умовах війни є важливою складовою якості життя.

"Сьогодні, під час війни, освіта – це частина нашої стійкості і невід’ємна складова якості життя", — наголосив Зеленський.

Президент також спілкувався з молоддю та освітянами про професії, яких потребує Україна, популяризацію природничих і технічних наук та повернення людей з-за кордону. Він подякував педагогам за витримку й силу, а молоді — за прагнення будувати майбутнє держави.

Зеленський призначив державні стипендії до Дня вчителя

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня працівників освіти відзначив державними нагородами вчителів і викладачів, присвоїв їм почесні звання та призначив стипендії діячам освіти й учням. Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави.

Нагороди вручено за значний внесок у розвиток української освіти, підготовку фахівців, а також за мужність і самовідданість у захисті держави. Орденом "За заслуги" І ступеня нагороджено Ігоря Теличина, учителя Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. Івана Франка.

Крім цього, освітяни були відзначені орденом княгині Ольги, медаллю "За працю і звитягу", а також низкою почесних звань. 13 педагогів посмертно удостоєні ордена "За мужність" ІІІ ступеня. Також Президент призначив довічні та дворічні державні стипендії видатним діячам освіти, а учням — іменні стипендії та президентські виплати за перемогу в XV Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Нагадаємо, що міський голова Львова Андрій Садовий напередодні Дня вчителя зустрівся з освітянами та подякував їм за працю.

Також цьогоріч Новини.LIVE підготували добірку найкращих ідей для привітань на День вчителя 2025 року.