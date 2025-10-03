Зеленский встретился с педагогами в Киеве и вручил награды

Зеленский вручил награды. Фото: ОП Президента Украины

Накануне Дня учителя Президент Украины Владимир Зеленский встретился с учителями, преподавателями, студентами и школьниками. Мероприятие состоялось в Мариупольском государственном университете, который после 2022 года был релоцирован в Киев.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в пятницу, 3 октября.

Встреча Зеленского с педагогами

Во время мероприятия Глава государства вручил государственные награды учителям и поблагодарил за их вклад в независимость, устойчивость и развитие страны. Он подчеркнул, что именно образование в условиях войны является важной составляющей качества жизни.

"Сегодня, во время войны, образование — это часть нашей устойчивости и неотъемлемая составляющая качества жизни", — подчеркнул Зеленский.

Президент также общался с молодежью и педагогами о профессиях, в которых нуждается Украина, популяризации естественных и технических наук и возвращении людей из-за рубежа. Он поблагодарил педагогов за выдержку и силу, а молодежь — за стремление строить будущее государства.

Зеленский назначил государственные стипендии ко Дню учителя

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня работников образования отметил государственными наградами учителей и преподавателей, присвоил им почетные звания и назначил стипендии деятелям образования и ученикам. Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства.

Награды вручены за значительный вклад в развитие украинского образования, подготовку специалистов, а также за мужество и самоотверженность в защите государства. Орденом "За заслуги" І степени награжден Игорь Теличин, учитель Львовского физико-математического лицея-интерната при ЛНУ им.

Кроме этого, педагоги были отмечены орденом княгини Ольги, медалью "За труд и доблесть", а также рядом почетных званий. 13 педагогов посмертно удостоены ордена "За мужество" III степени. Также Президент назначил пожизненные и двухлетние государственные стипендии выдающимся деятелям образования, а ученикам — именные стипендии и президентские выплаты за победу в XV Международном языково-литературном конкурсе ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко.

Напомним, что городской голова Львова Андрей Садовый накануне Дня учителя встретился с педагогами и поблагодарил их за труд.

