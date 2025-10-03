Зеленський говорив з президентом Конго Феліксом Чісекеді — про що домовились

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідером Демократичної Республіки Конго Феліксом Чісекеді. Вони обговорили важливість досягнення миру та подальшу співпрацю між двома країнами.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram у п'ятницю, 3 жовтня.

Зеленський провів розмову з Чісекеді

Під час розмови президент Конго висловив свою солідарність з народом України. Лідери обговорили подальші кроки до встановлення сталого миру та повагу до територіальних цінностей.

Також важливою темою розмови стала співпраця між Україною та Конго.

"У час війни українці здобули великий технологічний досвід, і ми готові ним ділитися. Оборонне співробітництво, агротехнології, децентралізація енергетики, цифровізація державних послуг – є багато сфер, у яких Україна готова до співпраці. ДРК зацікавлена в цьому, і ми домовилися, що наші команди опрацюють усі питання, необхідні для взаємовигідного партнерства", — розповів Зеленський.

Крім того, український лідер запросив свого колегу до України, аби особисто обговорити усі подальші плани.

