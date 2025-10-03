Відео
Головна Новини дня Зеленський провів розмову з президентом Конго — про що домовились

Зеленський провів розмову з президентом Конго — про що домовились

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 15:55
Зеленський говорив з президентом Конго Феліксом Чісекеді — про що домовились
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідером Демократичної Республіки Конго Феліксом Чісекеді. Вони обговорили важливість досягнення миру та подальшу співпрацю між двома країнами.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram у п'ятницю, 3 жовтня.

Читайте також:

Зеленський провів розмову з Чісекеді

Під час розмови президент Конго висловив свою солідарність з народом України. Лідери обговорили подальші кроки до встановлення сталого миру та повагу до територіальних цінностей.

Також важливою темою розмови стала співпраця між Україною та Конго.

"У час війни українці здобули великий технологічний досвід, і ми готові ним ділитися. Оборонне співробітництво, агротехнології, децентралізація енергетики, цифровізація державних послуг – є багато сфер, у яких Україна готова до співпраці. ДРК зацікавлена в цьому, і ми домовилися, що наші команди опрацюють усі питання, необхідні для взаємовигідного партнерства", — розповів Зеленський.

Крім того, український лідер запросив свого колегу до України, аби особисто обговорити усі подальші плани.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський обговорив співпрацю в секторі оборони з президентом Кіпру.

А також під час візиту до Данії президент України зустрівся з європейськими лідерами.

Володимир Зеленський Конго Україна дипломатія співпраця
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
