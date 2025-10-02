Зеленський і Христодулідіс узгодили оборонні та інфраструктурні проєкти

Зеленський зустрівся з Христодулідісом. Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом. Сторони обговорили співпрацю в оборонній сфері, інфраструктурні проєкти та подальші дипломатичні кроки на європейському рівні.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у четвер, 2 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Переговори України і Кіпру

Український Президент зустрівся з Нікосом Христодулідісом для обговорення ключових напрямів співпраці. Серед тем — інфраструктурні проєкти та оборонна взаємодія, важлива для протидії російській агресії. Також сторони обмінялися думками щодо зусиль, необхідних для досягнення миру.

"З Президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом обговорили інфраструктурні проєкти та співпрацю у сфері оборони", — заявив Зеленський.

Окрему увагу приділили пріоритетам під час майбутнього головування Кіпру в Раді ЄС у 2026 році. Президенти скоординували позиції для подальшої дипломатичної роботи та обговорили підтримку України в міжнародних форматах. Зеленський подякував Кіпру за військову і гуманітарну допомогу, а також за участь у коаліції охочих заради наближення миру.

Нагадаємо, що український лідер Володимир Зеленський провів зустріч із премʼєр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру, під час якої сторони обговорили подальшу оборонну допомогу.

Раніше ми також інформували, що на зустрічах із лідерами ЄС Зеленський зосередив увагу на протидії російській агресії та спільних кроках у сфері оборони.