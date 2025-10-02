Зеленский и Христодулидис согласовали оборонные и инфраструктурные проекты

Зеленский встретился с Христодулидисом. Фото: Официальное интернет-представительство Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Президентом Кипра Никосом Христодулидисом. Стороны обсудили сотрудничество в оборонной сфере, инфраструктурные проекты и дальнейшие дипломатические шаги на европейском уровне.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в четверг, 2 октября.

Переговоры Украины и Кипра

Украинский Президент встретился с Никосом Христодулидисом для обсуждения ключевых направлений сотрудничества. Среди тем — инфраструктурные проекты и оборонное взаимодействие, важное для противодействия российской агрессии. Также стороны обменялись мнениями относительно усилий, необходимых для достижения мира.

"С Президентом Кипра Никосом Христодулидисом обсудили инфраструктурные проекты и сотрудничество в сфере обороны", — заявил Зеленский.

Особое внимание уделили приоритетам во время будущего председательства Кипра в Совете ЕС в 2026 году. Президенты скоординировали позиции для дальнейшей дипломатической работы и обсудили поддержку Украины в международных форматах. Зеленский поблагодарил Кипр за военную и гуманитарную помощь, а также за участие в коалиции желающих ради приближения мира.

Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру, во время которой стороны обсудили дальнейшую оборонную помощь.

Ранее мы также информировали, что на встречах с лидерами ЕС Зеленский сосредоточил внимание на противодействии российской агрессии и совместных шагах в сфере обороны.