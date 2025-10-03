Видео
Главная Новости дня Зеленский провел разговор с президентом Конго — о чем говорили

Зеленский провел разговор с президентом Конго — о чем говорили

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 15:55
Зеленский говорил с президентом Конго Феликсом Чисекеди — о чем договорились
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидером Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди. Они обсудили важность достижения мира и дальнейшее сотрудничество между двумя странами.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram в пятницу, 3 октября.

Читайте также:

Зеленский провел разговор с Чисекеди

Во время разговора президент Конго выразил свою солидарность с народом Украины. Лидеры обсудили дальнейшие шаги к установлению устойчивого мира и уважение к территориальным ценностям.

Также важной темой разговора стало сотрудничество между Украиной и Конго.

"Во время войны украинцы получили большой технологический опыт, и мы готовы им делиться. Оборонное сотрудничество, агротехнологии, децентрализация энергетики, цифровизация государственных услуг — есть много сфер, в которых Украина готова к сотрудничеству. ДРК заинтересована в этом, и мы договорились, что наши команды проработают все вопросы, необходимые для взаимовыгодного партнерства", — рассказал Зеленский.

Кроме того, украинский лидер пригласил своего коллегу в Украину, чтобы лично обсудить все дальнейшие планы.

Напомним, накануне Владимир Зеленский обсудил сотрудничество в секторе обороны с президентом Кипра.

А также во время визита в Данию президент Украины встретился с европейскими лидерами.

Владимир Зеленский Конго Украина дипломатия сотрудничество
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
