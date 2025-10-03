Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский провел Ставку — какие решения приняли

Зеленский провел Ставку — какие решения приняли

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 21:14
Зеленский провел Ставку - главное внимание энергетике
Владимир Зеленский. Фото: ОП Президента Украины

На заседании Ставки Верховного Главнокомандующего обсуждали защиту энергетических объектов и восстановление после новых атак. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что россияне нанесли комбинированный удар по газовым объектам, использовав 35 ракет, из которых половину удалось сбить.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в пятницу, 3 октября.

Реклама
Читайте также:

Удары РФ по энергетике

Обсуждали защиту энергетических объектов и восстановление после новых атак: Зеленский отметил, что россияне намеренно бьют по газовой инфраструктуре именно накануне зимы. По его словам, в Черниговской и Сумской областях фиксировали массированные атаки дронами, а в Донецкой области применяли баллистические ракеты по Краматорску, Славянску и Дружковке.

"Только в одном этом ударе именно по газовым объектам было 35 ракет, в том числе баллистика. Комбинированный удар, только половину ракет удалось сбить", — сказал Зеленский.

Президент поблагодарил всех, кто быстро восстанавливает поврежденные объекты и помогает людям в пострадавших общинах. Он подчеркнул, что ресурсы для поддержки населения есть, и это прямая ответственность местных властей обеспечить необходимую помощь. Также глава государства ожидает большей эффективности от военного командования, особенно в сфере противовоздушной обороны и прикрытия северо-восточных регионов.

"Важно, чтобы все люди, которые нуждаются в поддержке, — в каждой нашей общине, — чтобы необходимую поддержку получили", — отметил Президент.

Удары по вражеской логистике и производство вооружений

На заседании Ставки Верховного Главнокомандующего Владимир Зеленский также доложил о последних операциях и оборонных планах страны. Он отметил успешные удары по вражеской логистике и топливной инфраструктуре и поблагодарил войска за точность выполнения задач.

Зеленский также объявил, что продолжаются подготовительные работы над проектами совместного производства вооружений с ключевыми партнерами; отметил стремление локализовать производства в Украине и создать мощности, способные усилить защиту воздушного пространства. По его словам, обсуждение этих тем происходили и на недавнем саммите Европейского политического сообщества в Дании, где стороны искали пути усиления коллективной безопасности.

Кроме того, президент сообщил о подготовке новых санкционных пакетов: речь идет и о продлении сроков действия уже действующих ограничений, и о введении свежих санкций против компаний и лиц, задействованных в производстве для российского ВПК. Зеленский пообещал усилить синхронизацию украинских ограничений с действиями союзников, чтобы давление на Россию становилось только интенсивнее.

Накануне Дня учителя Владимир Зеленский встретился с педагогами, студентами и школьниками в Мариупольском государственном университете, который после 2022 года был переведен в Киев.

Кроме того, Президент Украины провел телефонный разговор с лидером Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди, во время которого стороны обсудили важность достижения мира и дальнейшее сотрудничество между государствами.

Владимир Зеленский сфера энергетики Ставка верховного главнокомандующего война в Украине Россия
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации