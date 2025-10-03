Зеленский провел Ставку - главное внимание энергетике

Владимир Зеленский. Фото: ОП Президента Украины

На заседании Ставки Верховного Главнокомандующего обсуждали защиту энергетических объектов и восстановление после новых атак. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что россияне нанесли комбинированный удар по газовым объектам, использовав 35 ракет, из которых половину удалось сбить.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в пятницу, 3 октября.

Обсуждали защиту энергетических объектов и восстановление после новых атак: Зеленский отметил, что россияне намеренно бьют по газовой инфраструктуре именно накануне зимы. По его словам, в Черниговской и Сумской областях фиксировали массированные атаки дронами, а в Донецкой области применяли баллистические ракеты по Краматорску, Славянску и Дружковке.

"Только в одном этом ударе именно по газовым объектам было 35 ракет, в том числе баллистика. Комбинированный удар, только половину ракет удалось сбить", — сказал Зеленский.

Президент поблагодарил всех, кто быстро восстанавливает поврежденные объекты и помогает людям в пострадавших общинах. Он подчеркнул, что ресурсы для поддержки населения есть, и это прямая ответственность местных властей обеспечить необходимую помощь. Также глава государства ожидает большей эффективности от военного командования, особенно в сфере противовоздушной обороны и прикрытия северо-восточных регионов.

"Важно, чтобы все люди, которые нуждаются в поддержке, — в каждой нашей общине, — чтобы необходимую поддержку получили", — отметил Президент.

Удары по вражеской логистике и производство вооружений

На заседании Ставки Верховного Главнокомандующего Владимир Зеленский также доложил о последних операциях и оборонных планах страны. Он отметил успешные удары по вражеской логистике и топливной инфраструктуре и поблагодарил войска за точность выполнения задач.

Зеленский также объявил, что продолжаются подготовительные работы над проектами совместного производства вооружений с ключевыми партнерами; отметил стремление локализовать производства в Украине и создать мощности, способные усилить защиту воздушного пространства. По его словам, обсуждение этих тем происходили и на недавнем саммите Европейского политического сообщества в Дании, где стороны искали пути усиления коллективной безопасности.

Кроме того, президент сообщил о подготовке новых санкционных пакетов: речь идет и о продлении сроков действия уже действующих ограничений, и о введении свежих санкций против компаний и лиц, задействованных в производстве для российского ВПК. Зеленский пообещал усилить синхронизацию украинских ограничений с действиями союзников, чтобы давление на Россию становилось только интенсивнее.

Накануне Дня учителя Владимир Зеленский встретился с педагогами, студентами и школьниками в Мариупольском государственном университете, который после 2022 года был переведен в Киев.

Кроме того, Президент Украины провел телефонный разговор с лидером Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди, во время которого стороны обсудили важность достижения мира и дальнейшее сотрудничество между государствами.