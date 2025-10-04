Видео
Видео

Главная Новости дня Сибига жестко высказался об атаке РФ на железную дорогу в Шостке

Сибига жестко высказался об атаке РФ на железную дорогу в Шостке

Дата публикации 4 октября 2025 15:11
Сибига отреагировал на удар по железной дороге в Шостке
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Сибига/Facebook

Глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал удар российских оккупантов по пассажирским поездам в Шостке Сумской области. Он отметил, что это был преднамеренный обстрел.

Об этом глава дипломатического ведомства написал на своей странице в соцсети X в субботу, 4 октября.

Сибига об ударе РФ по железной дороге в Шостке

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал удары России по пассажирским поездам в Шостке в субботу, 4 октября.

Сибига отметил, что это был преднамеренный обстрел.

"Это были прицельные и преднамеренные удары российских дронов по пассажирским поездам в Шостке, Сумская область. Не один, а два удара подряд", — отметил глава МИД.

В частности, он добавил, что это одна из самых жестоких российских тактик — так называемый "двойной удар", когда второй удар попадает по спасателям и людям, которые эвакуируются.

Сибига подчеркнул, что российские террористы должны получить жесткий ответ за этот преднамеренный и жестокий террор против гражданских.

"Слов недостаточно. Нужны новые сокрушительные санкции. Нужно новое усиление поддержки Украины. Это можно сделать и нужно сделать, чтобы повысить цену этой войны для России. Путин должен почувствовать личную опасность продолжения этой войны для себя и своего режима", — подытожил министр.

Сибіга
Скриншот сообщения Сибиги/X

Напомним, что в Укрзализныце рассказали о последствиях атаки РФ на железнодорожный вокзал Шостки в Сумской области 4 октября.

Также мы информировали, что Зеленский прокомментировал обстрел вокзала в Сумской области и показал видео последствий.

Андрей Сибига Сумская область обстрелы война в Украине железная дорога Россия
Евтушенко Алина
