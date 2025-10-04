Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Удар РФ по железной дороге в Шостке — сколько пострадавших

Удар РФ по железной дороге в Шостке — сколько пострадавших

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 16:45
Атака на вокзал в Шостке — сколько пострадавших
Последствия атаки РФ на железнодорожный вокзал в Шостке 4 октября 2025 года. Фото: Андрей Сибига/X

В субботу, 4 октября, российские оккупанты нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области. В результате вражеской атаки уже известно о по меньшей мере 30 пострадавших.

Об этом информирует Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Атака РФ на Сумщину
Последствия удара РФ по вокзалу в Сумской области. Фото: ГСЧС

Удар РФ по вокзалу в Шостке — сколько людей пострадало

Сегодня, 4 октября, российские войска совершили двойной прицельный удар по железнодорожному вокзалу и пассажирским поездам в Шостке Сумской области.

По данным Свириденко, в результате вражеского обстрела около 30 человек ранены.

В то же время в Министерстве внутренних дел Украины сообщают о семи пострадавших, среди которых трое детей.

"Сумская область. Пострадали 7 человек, среди них 3 детей, в результате российского удара по железнодорожному вокзалу в Шостинской общине.

Загорелся один из пассажирских вагонов. Во время ликвидации пожара спасатели попали под повторный обстрел, однако, к счастью, никто из них не пострадал. Несмотряна опасность, пожар удалось полностью ликвидировать", — сообщили в МВД.

Атака РФ по вокзалу
Спасатели ликвидируют последствия удара РФ по вокзалу в Сумской области. Фото: ГСЧС

По словам премьера, сейчас на месте работают спасатели, медики и железнодорожники — они помогают пострадавшим и оценивают масштабы разрушений.

"Враг продолжает тактику ударов по железной дороге — гражданская инфраструктура, большое скопление людей, о чем хорошо известно врагу. Это был очередной жесткий и циничный террористический акт. И мир не имеет права это игнорировать.

Украине нужно больше систем ПВО, жесткие санкции против России и решительные действия партнеров. Только это может остановить российский террор и сохранить жизни людей", — подчеркнула глава правительства.

Обстріл Сумщини
Последствия удара РФ по вокзалу в Сумской области. Фото: ГСЧС

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российских войск по железнодорожному вокзалу в Шостке и показал видео последствий.

В то же время на обстрел пассажирских поездов в Шостке Сумской области жестко отреагировал и глава МИД Украины Андрей Сибига.

А в Укрзализныце рассказали подробности о последствиях удара РФ по железнодорожному вокзалу в Шостке и о состоянии пострадавших.

Сумская область обстрелы война в Украине Россия атака пострадавшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации