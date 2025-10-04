Атака на вокзал в Шостке — сколько пострадавших

Последствия атаки РФ на железнодорожный вокзал в Шостке 4 октября 2025 года. Фото: Андрей Сибига/X

В субботу, 4 октября, российские оккупанты нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Шостке Сумской области. В результате вражеской атаки уже известно о по меньшей мере 30 пострадавших.

Об этом информирует Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Последствия удара РФ по вокзалу в Сумской области. Фото: ГСЧС

Удар РФ по вокзалу в Шостке — сколько людей пострадало

Сегодня, 4 октября, российские войска совершили двойной прицельный удар по железнодорожному вокзалу и пассажирским поездам в Шостке Сумской области.

По данным Свириденко, в результате вражеского обстрела около 30 человек ранены.

В то же время в Министерстве внутренних дел Украины сообщают о семи пострадавших, среди которых трое детей.

"Сумская область. Пострадали 7 человек, среди них 3 детей, в результате российского удара по железнодорожному вокзалу в Шостинской общине.

Загорелся один из пассажирских вагонов. Во время ликвидации пожара спасатели попали под повторный обстрел, однако, к счастью, никто из них не пострадал. Несмотряна опасность, пожар удалось полностью ликвидировать", — сообщили в МВД.

Спасатели ликвидируют последствия удара РФ по вокзалу в Сумской области. Фото: ГСЧС

По словам премьера, сейчас на месте работают спасатели, медики и железнодорожники — они помогают пострадавшим и оценивают масштабы разрушений.

"Враг продолжает тактику ударов по железной дороге — гражданская инфраструктура, большое скопление людей, о чем хорошо известно врагу. Это был очередной жесткий и циничный террористический акт. И мир не имеет права это игнорировать.

Украине нужно больше систем ПВО, жесткие санкции против России и решительные действия партнеров. Только это может остановить российский террор и сохранить жизни людей", — подчеркнула глава правительства.

Последствия удара РФ по вокзалу в Сумской области. Фото: ГСЧС

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российских войск по железнодорожному вокзалу в Шостке и показал видео последствий.

В то же время на обстрел пассажирских поездов в Шостке Сумской области жестко отреагировал и глава МИД Украины Андрей Сибига.

А в Укрзализныце рассказали подробности о последствиях удара РФ по железнодорожному вокзалу в Шостке и о состоянии пострадавших.