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Головна Новини дня У Житомирі неповнолітня вбила військового на замовлення РФ

У Житомирі неповнолітня вбила військового на замовлення РФ

Ua ru
Дата публікації: 5 червня 2026 17:19
У Житомирі неповнолітня вбила військового на замовлення РФ
Поліція затримала жительку Бердичева за вбивство бійця ЗСУ. Фото: Нацполіція

Поліція у Житомирі затримала неповнолітню дівчину через підозру у вбивстві бійця ЗСУ на замовлення російських спецслужб. Юна жителька Бердичева отримала від куратора метадон і підсипала наркотик в алкоголь новому знайомому в орендованій квартирі. Військовий знепритомнів та помер на місці від отруєння, після чого дівчина втекла.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву поліції Житомирської області.

Отруєння в квартирі

Тіло 27-річного військовослужбовця знайшли в орендованому помешканні, експерти констатували смерть від метадону.

Виявилось, що затримана знайшла представника РФ у Telegram і погодилася виконати злочинне завдання. Отримані через поштомат кристали дівчина підсипала солдату під час зустрічі.

"Куратор з РФ дав їй завдання зустрітися з військовослужбовцем, вказавши час і місце зустрічі. Фігурантка погодилася та пішла з новим знайомим до орендованого ним помешкання. Там вона підсипала до алкоголю заздалегідь підготовлений наркотик, а коли чоловік втратив свідомість — пішла геть", — розповіли у відділі комунікації поліції.  

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Затримання зловмисниці

Оперативники розшукали підозрювану прямо за місцем проживання і одразу відправили в ізолятор. Відомо, що 17-річна фігурантка вже притягувалася до відповідальності за торгівлю наркотиками.

Зараз слідчі готують офіційну підозру і вимагатимуть для дівчини суворого запобіжного заходу.

Раніше Новини.LIVE писали, що РФ намагається вербувати українців "під чужим прапором". Наприклад, ворог видає себе за представників українських правоохоронних органів і намагається втягнути людей у диверсії, підпали та теракти.

Також ми писали про активні спроби російських спецслужб відновити доступ до систем супутникового зв’язку Starlink на фронті. Для цього росіяни намагаються залучити українців до незаконної реєстрації обладнання.

вбивство поліція військовослужбовці
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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