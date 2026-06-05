У Житомирі неповнолітня вбила військового на замовлення РФ

Поліція затримала жительку Бердичева за вбивство бійця ЗСУ. Фото: Нацполіція

Поліція у Житомирі затримала неповнолітню дівчину через підозру у вбивстві бійця ЗСУ на замовлення російських спецслужб. Юна жителька Бердичева отримала від куратора метадон і підсипала наркотик в алкоголь новому знайомому в орендованій квартирі. Військовий знепритомнів та помер на місці від отруєння, після чого дівчина втекла.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву поліції Житомирської області.

Отруєння в квартирі

Тіло 27-річного військовослужбовця знайшли в орендованому помешканні, експерти констатували смерть від метадону.

Виявилось, що затримана знайшла представника РФ у Telegram і погодилася виконати злочинне завдання. Отримані через поштомат кристали дівчина підсипала солдату під час зустрічі.

"Куратор з РФ дав їй завдання зустрітися з військовослужбовцем, вказавши час і місце зустрічі. Фігурантка погодилася та пішла з новим знайомим до орендованого ним помешкання. Там вона підсипала до алкоголю заздалегідь підготовлений наркотик, а коли чоловік втратив свідомість — пішла геть", — розповіли у відділі комунікації поліції.

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Оперативники розшукали підозрювану прямо за місцем проживання і одразу відправили в ізолятор. Відомо, що 17-річна фігурантка вже притягувалася до відповідальності за торгівлю наркотиками.

Зараз слідчі готують офіційну підозру і вимагатимуть для дівчини суворого запобіжного заходу.

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