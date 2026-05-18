В Житомирі військовий пішов в СЗЧ і влаштував різанину на вулиці

Затримання підозрюваного. Фото: кадр з відео

У понеділок, 18 травня, в Житомирі поліцейські затримали чоловіка, який завдав ножових поранень двом перехожим. Нападником виявився розшукуваний за самовільне залишення військової частини, якому вже повідомили про підозру в замаху на вбивство.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Житомирі, передає Новини.LIVE.

Чоловік напав з ножем на перехожих в Житомирі

Екіпажі житомирської патрульної поліції знешкодили озброєного чоловіка, який поранив двох людей на вулиці.

На перехоплення зловмисника одразу вирушив екіпаж роти тактико-оперативного реагування. По дорозі до місця злочину патрульні побачили підозрюваного, який перебігав проїжджу частину, стискаючи в руках ніж. Зрозумівши, що втекти не вдасться, він виконав наказ інспекторів, після чого його одразу закували в кайданки.

Інший поліцейський екіпаж отримав координати пораненого чоловіка, який перебував зовсім поруч. Інспектори миттєво прибули туди і побачили потерпілого, який стрімко втрачав кров. Правоохоронці наклали пораненому турнікет, згодом лікарі швидкої допомоги шпиталізували його, а також забрали до лікарні ще одного потерпілого, який постраждав від дій озброєного нападника.

Коли затриманого доставили для встановлення особи, спливли нові подробиці. З'ясувалося, що фігурант уже фігурує в базах розшуку як особа, яка самовільно залишила свою військову частину. Слідчі оформили затримання згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тепер чоловікові доведеться відповідати за значно важчі злочини: йому вже повідомили про підозру за частиною 1 статті 115 (Замах на вбивство) та частиною 2 статті 15 (Замах на кримінальне правопорушення) Кримінального кодексу України.

