Вигівський: стрільця, який вбив правоохоронця на Хмельниччині, ліквідували

Голова Національної поліції України Іван Вигівський.

У Хмельницькій області водій вистрілив у поліцейського в п'ятницю, 15 травня. Правоохоронці зупинили автівку для перевірки документів, ооднак чоловік розпочав стрілянину. Нападника ліквідували.

Про це повідомляє очільник Національної поліції Іван Вигівський.

"Поліцейські Хмельниччини ліквідували озброєного злочинця, який після розстрілу нашого колеги втік у лісосмугу та продовжив чинити смертельну загрозу для оточуючих", — повідомив голова Нацполіції.

Він розповів, що чоловік під час втечі кинув гранату у лісників, які їхали автівкою. Обійшлося без постраждалих.

"Йому (нападнику. — Ред.) було вже байдуже, кого позбавляти життя. У якусь хвилину рішення не вчиняти порушень через те, що позбавлений права керування авто, перетворилося у рішення вбивати", — зазначив Вигівський.

Голова Нацполіції додав, що нападник знову відкрив стрілянину, коли побачив бронеавтомобіль поліцейських, яких відправили на його пошуки. У відповідь правоохоронці ліквідували стрільця.

"Але жодна успішно завершена спецоперація не поверне життя нашому поліцейському, який сьогодні загинув під час виконання службових обов’язків. Щодня поліцейські виходять на службу, розуміючи, що до своїх родин вони можуть і не повернутися. Але ми продовжуємо виконувати свою роботу. І навіть ціною власного життя. Співчуваю родині загиблого колеги Сергія Чорного. Світла памʼять про нього назавжди у наших серцях", — резюмував Вигівський.

