Выговский: стрелка, который убил правоохранителя в Хмельницкой области, ликвидировали

Главная Новости дня Выговский: стрелка, убившего полицейского на Хмельниччине, ликвидировали

Дата публикации 15 мая 2026 20:05
В Хмельницкой области водитель выстрелил в полицейского в пятницу, 15 мая. Правоохранители остановили машину для проверки документов, однако мужчина начал стрельбу. Нападавшего ликвидировали.

Об этом сообщает глава Национальной полиции Иван Выговский.

"Полицейские Хмельницкой области ликвидировали вооруженного преступника, который после расстрела нашего коллеги убежал в лесополосу и продолжил оказывать смертельную угрозу для окружающих",- сообщил глава Нацполиции.

Он рассказал, что мужчина во время побега бросил гранату в лесников, которые ехали на машине. Обошлось без пострадавших.

"Ему (нападавшему. - Ред.) было уже безразлично, кого лишать жизни. В какую-то минуту решение не совершать нарушений из-за того, что лишен права управления авто, превратилось в решение убивать",- отметил Выговский.

Глава Нацполиции добавил, что нападавший снова открыл стрельбу, когда увидел бронеавтомобиль полицейских, которых отправили на его поиски. В ответ правоохранители ликвидировали стрелка.

"Но ни одна успешно завершенная спецоперация не вернет жизнь нашему полицейскому, который сегодня погиб при исполнении служебных обязанностей. Ежедневно полицейские выходят на службу, понимая, что к своим семьям они могут и не вернуться. Но мы продолжаем выполнять свою работу. И даже ценой собственной жизни. Сочувствую семье погибшего коллеги Сергея Черного. Светлая память о нем навсегда в наших сердцах",- резюмировал Выговский.

Новость дополняется...

Инна Буряк - редактор ленты новостей
Инна Буряк
