В Житомире военный ушел в СЗЧ и устроил резню на улице

Задержание подозреваемого. Фото: кадр из видео

В понедельник, 18 мая, в Житомире полицейские задержали мужчину, который нанес ножевые ранения двум прохожим. Нападавшим оказался разыскиваемый за самовольное оставление воинской части, которому уже сообщили о подозрении в покушении на убийство.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Житомире.

Экипажи житомирской патрульной полиции обезвредили вооруженного мужчину, который ранил двух человек на улице.

На перехват злоумышленника сразу отправился экипаж роты тактико-оперативного реагирования. По дороге к месту преступления патрульные увидели подозреваемого, который перебегал проезжую часть, сжимая в руках нож. Поняв, что убежать не удастся, он выполнил приказ инспекторов, после чего его сразу заковали в наручники.

Другой полицейский экипаж получил координаты раненого мужчины, который находился совсем рядом. Инспекторы мгновенно прибыли туда и увидели потерпевшего, который стремительно терял кровь. Правоохранители наложили раненому турникет, впоследствии врачи скорой помощи госпитализировали его, а также забрали в больницу еще одного пострадавшего, который пострадал от действий вооруженного нападающего.

Когда задержанного доставили для установления личности, всплыли новые подробности. Выяснилось, что фигурант уже фигурирует в базах розыска как лицо, самовольно оставившее свою воинскую часть. Следователи оформили задержание согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Теперь мужчине придется отвечать за значительно более тяжелые преступления: ему уже сообщили о подозрении по части 1 статьи 115(Покушение на убийство) и части 2 статьи 15(Покушение на уголовное правонарушение) Уголовного кодекса Украины.

