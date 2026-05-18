Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Житомире военный ушел в СЗЧ и устроил резню на улице

В Житомире военный ушел в СЗЧ и устроил резню на улице

Ua ru
Дата публикации 18 мая 2026 14:50
В Житомире военный ушел в СЗЧ и устроил резню на улице
Задержание подозреваемого. Фото: кадр из видео

В понедельник, 18 мая, в Житомире полицейские задержали мужчину, который нанес ножевые ранения двум прохожим. Нападавшим оказался разыскиваемый за самовольное оставление воинской части, которому уже сообщили о подозрении в покушении на убийство.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Житомире, передает Новини.LIVE.

Мужчина напал с ножом на прохожих в Житомире

Экипажи житомирской патрульной полиции обезвредили вооруженного мужчину, который ранил двух человек на улице.

На перехват злоумышленника сразу отправился экипаж роты тактико-оперативного реагирования. По дороге к месту преступления патрульные увидели подозреваемого, который перебегал проезжую часть, сжимая в руках нож. Поняв, что убежать не удастся, он выполнил приказ инспекторов, после чего его сразу заковали в наручники.

Другой полицейский экипаж получил координаты раненого мужчины, который находился совсем рядом. Инспекторы мгновенно прибыли туда и увидели потерпевшего, который стремительно терял кровь. Правоохранители наложили раненому турникет, впоследствии врачи скорой помощи госпитализировали его, а также забрали в больницу еще одного пострадавшего, который пострадал от действий вооруженного нападающего.

Читайте также:

Когда задержанного доставили для установления личности, всплыли новые подробности. Выяснилось, что фигурант уже фигурирует в базах розыска как лицо, самовольно оставившее свою воинскую часть. Следователи оформили задержание согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Теперь мужчине придется отвечать за значительно более тяжелые преступления: ему уже сообщили о подозрении по части 1 статьи 115(Покушение на убийство) и части 2 статьи 15(Покушение на уголовное правонарушение) Уголовного кодекса Украины.

Новини.LIVE также сообщали об инциденте в Киеве с использованием оружия. Женщина выстрелила несколько раз в мужчину, который пожаловался на шум и просил вести себя тише во дворе.

В конце апреля в Киеве мужчина устроил резню прямо в торговом центре. Во время ссоры с другим мужчиной словесная перепалка переросла в зьройний нападение.

Также глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил, что произошло со стрелком, который убил в Хмельницкой области полицейского. Речь идет об инциденте, когда мужчина без водительских прав во время проверки документов открыл огонь по полиции.

полиция Житомир поножовщина СОЧ
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации