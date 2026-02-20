Росія планувала вбити Андрія Юсова — що відомо про масштабні плани терактів

Затримання підозрюваних. Фото: Національна поліція України

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що у межах роботи спільної слідчої групи українських і молдовських правоохоронців розкрили масштабну організовану мережу, яка в Україні готувала замовні вбивства відомих громадян України та іноземців за винагороду до 100 тис. доларів США.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на повідомлення Офісу Генерального прокурора.

В Україні та Молдові одночасно провели спецоперацію, під час якої правоохоронці вийшли на організовану групу, що, за даними слідства, готувала серію замовних убивств. Мережа діяла під кураторством спецслужб Російської Федерації й орієнтувалася на людей, убивство яких могло б викликати широкий суспільний резонанс.

Слідство встановило, що учасники групи збирали детальну інформацію про визначене коло потенційних жертв. Вони вивчали маршрути пересування, звички, спосіб життя, місця проживання та відпочинку осіб, яких планували вбити. Завданням було не просто знайти людину, а підготувати повний "профіль" для організації вбивства та подальшого отримання грошової винагороди.

"Жертвами мали стати відомі в Україні люди, зокрема, один із них − представник з питань стратегічної комунікації ГУР МОУ, заступник Голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов", — зазначив Генеральний прокурор.

За задумом організаторів, саме вбивства таких осіб мали "працювати" не лише як злочини, а як інструмент впливу, щоб спричинити резонанс, сформувати негативне інформаційне тло навколо безпекової ситуації та використати це для підривної діяльності проти України.

"Учасники організованої групи чітко розподілили ролі, планували способи вбивств, готували знаряддя злочину та продумували шляхи відходу. За кожне вбивство російська сторона обіцяла виконавцям до 100 тис. доларів США — сума залежала від відомості та впливовості потенційної жертви", — прокоментував Руслан Кравченко.

Щоб не дати реалізувати ці плани, правоохоронці провели синхронні дії в кількох регіонах України. За словами генпрокурора, одночасно відбулося понад 20 обшуків за місцями проживання осіб, яких вважають імовірно причетними до підготовки замовних убивств. Під час слідчих дій вилучили мобільні телефони та комп'ютерну техніку, а також зброю, боєприпаси й вибухові речовини. Окремо знайшли докази листування з російськими кураторами.

"В Україні затримано 7 осіб. Паралельно невідкладні слідчі дії проводилися на території Молдови, де затримано ще 3 осіб − зокрема організатора мережі та двох його спільників. Учасникам злочинної групи повідомлено про підозру. Готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", — деталізував Руслан Кравченко.

Зазначимо, що нещодавно в Одесі терорист підірвав автівку за вказівкою російських кураторів. Схожий злочин стався у Києві кілька днів тому, 16 лютого. Чоловік заклав вибухівку в машину, яка була припаркована біля будівлі СБУ.