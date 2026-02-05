Зеленський заявив, що Росія намагалася його вбити

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія кілька разів намагалася його ліквідувати. За словами глави держави, він більше не відчуває страху так, як це було на початку повномасштабного вторгнення.

Про це він сказав в інтерв'ю каналу France.

Що сказав Зеленський про спроби його ліквідувати

Під час інтерв'ю ведуча розповіла, що для того, щоб потрапити до президента, їй та команді довелося пройти кілька блокпостів, кілька контрольно-пропускних пунктів. Також у них перевіряли телефони та кілька разів обшукували. На запитання, чи боїться глава держави за своє життя, Зеленський відповів наступне:

"Коли говоримо про страх, знаєте, Росія вже кілька разів намагалася мене ліквідувати. Певним чином я вже не відчуваю того страху, що був на початку війни. Я звик до цього. Це частина мого життя", — сказав президент України.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Зеленський заявив, що глава Кремля Володимир Путін боїться лише президента США Дональда Трампа.

Також президент заявив, що мир в Україні може бути досягнутий менш ніж за рік.