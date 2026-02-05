Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія кілька разів намагалася мене ліквідувати, — Зеленський

Росія кілька разів намагалася мене ліквідувати, — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 00:55
Зеленський заявив, що Росія намагалася його вбити
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія кілька разів намагалася його ліквідувати. За словами глави держави, він більше не відчуває страху так, як це було на початку повномасштабного вторгнення.

Про це він сказав в інтерв'ю каналу France.

Реклама
Читайте також:

Що сказав Зеленський про спроби його ліквідувати

Під час інтерв'ю ведуча розповіла, що для того, щоб потрапити до президента, їй та команді довелося пройти кілька блокпостів, кілька контрольно-пропускних пунктів. Також у них перевіряли телефони та кілька разів обшукували. На запитання, чи боїться глава держави за своє життя, Зеленський відповів наступне:

"Коли говоримо про страх, знаєте, Росія вже кілька разів намагалася мене ліквідувати. Певним чином я вже не відчуваю того страху, що був на початку війни. Я звик до цього. Це частина мого життя", — сказав президент України.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Зеленський заявив, що глава Кремля Володимир Путін боїться лише президента США Дональда Трампа.

Також президент заявив, що мир в Україні може бути досягнутий менш ніж за рік.

Володимир Зеленський вбивство замах президент війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації