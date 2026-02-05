Видео
Россия несколько раз пыталась меня ликвидировать, — Зеленский

Россия несколько раз пыталась меня ликвидировать, — Зеленский

Дата публикации 5 февраля 2026 00:55
Зеленский заявил, что Россия пыталась его убить
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия несколько раз пыталась его ликвидировать. По словам главы государства, он больше не испытывает страха так, как это было в начале полномасштабного вторжения. 

Об этом он сказал в интервью каналу France.

Что сказал Зеленский о попытках его ликвидировать

Во время интервью ведущая рассказала, что для того, чтобы попасть к президенту, ей и команде пришлось пройти несколько блокпостов, несколько контрольно-пропускных пунктов. Также у них проверяли телефоны и несколько раз обыскивали. На вопрос, боится ли глава государства за свою жизнь, Зеленский ответил следующее:

"Когда говорим о страхе, знаете, Россия уже несколько раз пыталась меня ликвидировать. Определенным образом я уже не чувствую того страха, который был в начале войны. Я привык к этому. Это часть моей жизни", — сказал президент Украины.

Напомним, в этом же интервью Зеленский заявил, что глава Кремля Владимир Путин боится только президента США Дональда Трампа.

Также президент заявил, что мир в Украине может быть достигнут менее чем за год.

Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
