Россия готовила резонансное убийство представителя ГУР Андрея Юсова

Задержание подозреваемых. Фото: Национальная полиция Украины

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что в ходе параллельных следственных действий в Украине и Молдове правоохранители сорвали подготовку резонансных убийств в Украине, задержали 10 человек и изъяли оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, а в переписке зафиксировали координацию с российскими кураторами.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на сообщение Офиса Генерального прокурора.

Реклама

Читайте также:

Россия планировала убить топ-чиновников Украины

В Украине и Молдове одновременно провели спецоперацию, в ходе которой правоохранители вышли на организованную группу, которая, по данным следствия, готовила серию заказных убийств. Сеть действовала под кураторством спецслужб Российской Федерации и ориентировалась на людей, убийство которых могло бы вызвать широкий общественный резонанс.

Следствие установило, что участники группы собирали подробную информацию об определенном круге потенциальных жертв. Они изучали маршруты передвижения, привычки, образ жизни, места проживания и отдыха лиц, которых планировали убить. Задачей было не просто найти человека, а подготовить полный "профиль" для организации убийства и дальнейшего получения денежного вознаграждения.

"Жертвами должны были стать известные в Украине люди, в частности, один из них — представитель по вопросам стратегической коммуникации ГУР МОУ, заместитель Председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов", — отметил Генеральный прокурор.

По замыслу организаторов, именно убийства таких лиц должны были "работать" не только как преступления, а как инструмент влияния, чтобы вызвать резонанс, сформировать негативный информационный фон вокруг ситуации с безопасностью и использовать это для подрывной деятельности против Украины.

"Участники организованной группы четко распределили роли, планировали способы убийств, готовили орудия преступления и продумывали пути отхода. За каждое убийство российская сторона обещала исполнителям до 100 тыс. долларов США — сумма зависела от известности и влиятельности потенциальной жертвы", — прокомментировал Руслан Кравченко.

Чтобы не дать реализовать эти планы, правоохранители провели синхронные действия в нескольких регионах Украины. По словам генпрокурора, одновременно состоялось более 20 обысков по местам жительства лиц, которых считают вероятно причастными к подготовке заказных убийств. Во время следственных действий изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику, а также оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Отдельно нашли доказательства переписки с российскими кураторами.

"В Украине задержаны 7 человек. Параллельно неотложные следственные действия проводились на территории Молдовы, где задержаны еще 3 человека — в частности организатор сети и два его сообщника. Участникам преступной группы сообщено о подозрении. Готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", — детализировал Руслан Кравченко.

Отметим, что недавно в Одессе террорист взорвал машину по указанию российских кураторов. Похожее преступление произошло в Киеве несколько дней назад, 16 февраля. Мужчина заложил взрывчатку в машину, которая была припаркована возле здания СБУ.