В Житомире несовершеннолетняя убила военного по заказу РФ

Полиция задержала жительницу Бердичева за убийство бойца ВСУ. Фото: Нацполиция

Полиция в Житомире задержала несовершеннолетнюю девушку по подозрению в убийстве бойца ВСУ по заказу российских спецслужб. Юная жительница Бердичева получила от куратора метадон и подсыпала наркотик в алкоголь новому знакомому в съемной квартире. Военный потерял сознание и умер на месте от отравления, после чего девушка сбежала.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление полиции Житомирской области.

Отравление в квартире

Тело 27-летнего военнослужащего нашли в арендованном помещении, эксперты констатировали смерть от метадона.

Оказалось, что задержанная нашла представителя РФ в Telegram и согласилась выполнить преступное задание. Полученные через почтомат кристаллы девушка подсыпала солдату во время встречи.

"Куратор из РФ дал ей задание встретиться с военнослужащим, указав время и место встречи. Фигурантка согласилась и пошла с новым знакомым в арендованное им помещение. Там она подсыпала в алкоголь заранее подготовленный наркотик, а когда мужчина потерял сознание — ушла", — рассказали в отделе коммуникации полиции.

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Оперативники разыскали подозреваемую прямо по месту жительства и сразу отправили в изолятор. Известно, что 17-летняя фигурантка уже привлекалась к ответственности за торговлю наркотиками.

Сейчас следователи готовят официальное подозрение и будут требовать для девушки строгой меры пресечения.

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