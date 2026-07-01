У Запоріжжі кожен третій будинок пошкоджений через обстріли РФ

Руйнування будинку внаслідок атаки РФ. Фото: ДСНС Запоріжжя

У Запоріжжі зафіксовано масштабні руйнування житлового фонду внаслідок російських атак. Пошкоджено кожен третій багатоквартирний будинок у місті. Також суттєво зросла кількість зруйнованих приватних осель.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву в.о. міського голови Регіну Харченко.

У Запоріжжі кожен третій будинок зазнав пошкоджень внаслідок атак РФ

В.о. міського голови Регіна Харченко заявила, що у Запоріжжі внаслідок російських обстрілів зафіксовано значні пошкодження житлової інфраструктури — кожен третій багатоквартирний будинок у місті зазнав руйнувань.

За її словами, ситуація із приватним сектором також залишається складною — кількість пошкоджених приватних осель уже перевищила 3,5 тисячі, а понад 50 будинків зруйновані повністю. Лише за одну добу внаслідок атак РФ було пошкоджено близько 70 приватних будинків.

"Я дуже чітко пам'ятаю, що у 2024 році, коли ми збирали цифри, я говорила про те, що в нас кожен четвертий будинок багатоповерховий пошкоджено і більше двох тисяч будинків приватного сектору. Зараз, станом на вчора, ми говоримо про те, що в нас вже пошкоджено кожен третій багатоповерховий будинок. А кількість будинків приватного сектору вже складає понад три з половиною тисячі об'єктів.

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Ну, якщо тільки, грубо кажучи, за один день у нас 70 будинків приватного сектору пошкоджено, то це жах. Стосовно пошкоджених приватних будинків, повністю зруйнованих, я вам точно цифру не скажу, але вона точно більш ніж 50 об'єктів. І основна локація — це Шевченківський космічний район", — розповіла Регіна Харченко.

Влада міста організовує заходи з ліквідації наслідків обстрілів, зокрема вивезення будівельного сміття та забезпечення мешканців необхідними матеріалами з міського резерву.

Крім того, у Запоріжжі планують залучати міжнародні грантові програми для відновлення житла, особливо для тих власників, які не можуть скористатися місцевими програмами підтримки.

Новини.LIVE інформували, що у Запоріжжі зросла кількість загиблих і поранених внаслідок російського обстрілу 30 червня. Наразі відомо про двох загиблих чоловіків та 15 поранених мешканців міста. Під час атаки російські війська скинули на Запоріжжя сім керованих авіабомб.

Новини.LIVE також писали, що у Запоріжжі внаслідок російської атаки 30 червня було пошкоджено краєзнавчий музей. Вибухова хвиля також зачепила сусідню будівлю громадської організації, де вибило вікна та пошкодило двері. За словами очевидців, у приміщенні після вибуху було задимлення та чути звук битого скла.