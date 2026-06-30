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Головна Новини дня У Запоріжжі зросла кількість загиблих і поранених внаслідок обстрілу РФ

У Запоріжжі зросла кількість загиблих і поранених внаслідок обстрілу РФ

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Дата публікації: 30 червня 2026 20:22
Російський обстріл Запоріжжя 30 червня: кількість жертв зросла
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 30 червня. Фото: Запорізька ОВА

У Запоріжжі зросла кількість загиблих та травмованих внаслідок російського обстрілу у вівторок, 30 червня. Наразі відомо про двох жертв та 15 поранених. Відомо, що за півтори години російські окупанти скинули на місто сім керованих авіабомб.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Запоріжжя КАБами 30 червня

Внаслідок російської атаки загинули два чоловіки 62 та 45 років

Російський обстріл Запоріжжя 30 червня
Пожежа в Запоріжжі внаслідок російського обстрілу 30 червня. Фото: Запорізька ОВА

"П'ятнадцяти мешканцям обласного центру, віком від 47 до 87 років, знадобилася допомога лікарів через отримані осколкові поранення, контузії та травми", — розповів Федоров.

Удар Росії по Запоріжжю 30 червня
Екстрені служби допомагають людям на місці російського обстрілу Запоріжжя 30 червня. Фото: Запорізька ОВА
Російська атака на Запоріжжя 30 червня
Допомога постраждалій внаслідок російського обстрілу Запоріжжя 30 червня. Фото: Запорізька ОВА

Крім того, 76-річна жінка госпіталізована у важкому стані. Наразі постраждалим надають всю необхідну медичну допомогу.

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Допис Федорова. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 30 червня Росія вдарила КАБами по приватному сектору Запоріжжя, внаслідок чого зруйновані приватні будинки та пошкоджений дитячий садок.

Крім того, сьогодні російські окупанти пошкодили будівлю Запорізького обласного краєзнавчого музею, а також громадський простір "Доречно".

війна Запоріжжя обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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