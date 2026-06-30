Российский обстрел Запорожья 30 июня: число жертв возросло

Последствия российского обстрела Запорожья 30 июня. Фото: Запорожская ОВА

В Запорожье возросло число погибших и раненых в результате российского обстрела во вторник, 30 июня. На данный момент известно о двух погибших и 15 раненых. Известно, что за полтора часа российские оккупанты сбросили на город семь управляемых авиабомб.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Запорожья КАБами 30 июня

В результате российской атаки погибли два мужчины 62 и 45 лет.

Пожар в Запорожье в результате российского обстрела 30 июня. Фото: Запорожская ОВА

"Пятнадцати жителям областного центра в возрасте от 47 до 87 лет потребовалась помощь врачей из-за полученных осколочных ранений, контузий и травм", — рассказал Федоров.

Экстренные службы оказывают помощь людям на месте российского обстрела Запорожья 30 июня. Фото: Запорожская ОВА

Оказание помощи пострадавшей в результате российского обстрела Запорожья 30 июня. Фото: Запорожская ОВА

Кроме того, 76-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Сообщение Федорова. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 30 июня Россия нанесла удары КАБами по частному сектору Запорожья, в результате чего были разрушены частные дома и поврежден детский сад.

Кроме того, сегодня российские оккупанты повредили здание Запорожского областного краеведческого музея, а также общественное пространство "Доречно".